自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金唱片》GD隔空現身大巨蛋！Stray Kids哽咽拿大獎：一開始我們被說吵

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮稍早圓滿落幕，最大獎由Stray Kids獲得，年度藝人是JENNIE，年度歌曲是「GD」G-DRAGON的《Home Sweet Home》，JENNIE連帶BLACKPINK一共獲得4個獎，是今晚的大贏家。

大獎由邊佑錫、宋仲基頒發，GD獲得年度歌曲，雖然沒有親自出席，不過透過影片發表感言，先是恭喜金唱片舉行了40屆，祝大家新年快樂，並強調今年會帶著BIGBANG成員一起回來。

年度藝人由JENNIE獲得，她才剛表演完，屁股沒坐熱又得獎，她拿下墨鏡，幽默說道：「其實我本來想要冷靜一點，但我真的流太多汗了，臉都亂七八糟了！」她有感而發：「我出道也已經10年了，我努力奔跑，離我的夢想更近了，能夠讓我到達這個位子，多虧了我的工作人員、家人，這兩個我真的很忙，很想做到最好。很感謝粉絲，我真的很幸福，我愛你們！」

至於大獎由Stray Kids拿下，隊長方燦哽咽用英文感動表示：「說真的這很不容易，我們嘗試創作自己的音樂，一開始被說太吵了、聽起來很糟，很多人對我們有意見，但我們堅持自己想做的，但音樂沒有答案，所以我們做我們所享受的，讓我們繼續創作音樂，把力量帶給世界上的大家。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中