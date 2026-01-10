金唱片》GD隔空現身大巨蛋！Stray Kids哽咽拿大獎：一開始我們被說吵

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮稍早圓滿落幕，最大獎由Stray Kids獲得，年度藝人是JENNIE，年度歌曲是「GD」G-DRAGON的《Home Sweet Home》，JENNIE連帶BLACKPINK一共獲得4個獎，是今晚的大贏家。

大獎由邊佑錫、宋仲基頒發，GD獲得年度歌曲，雖然沒有親自出席，不過透過影片發表感言，先是恭喜金唱片舉行了40屆，祝大家新年快樂，並強調今年會帶著BIGBANG成員一起回來。

年度藝人由JENNIE獲得，她才剛表演完，屁股沒坐熱又得獎，她拿下墨鏡，幽默說道：「其實我本來想要冷靜一點，但我真的流太多汗了，臉都亂七八糟了！」她有感而發：「我出道也已經10年了，我努力奔跑，離我的夢想更近了，能夠讓我到達這個位子，多虧了我的工作人員、家人，這兩個我真的很忙，很想做到最好。很感謝粉絲，我真的很幸福，我愛你們！」

至於大獎由Stray Kids拿下，隊長方燦哽咽用英文感動表示：「說真的這很不容易，我們嘗試創作自己的音樂，一開始被說太吵了、聽起來很糟，很多人對我們有意見，但我們堅持自己想做的，但音樂沒有答案，所以我們做我們所享受的，讓我們繼續創作音樂，把力量帶給世界上的大家。」

