Energy坤達閃兵風暴後感謝壽星老婆柯佳嬿陪伴 書偉哽咽留座位給亡父

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（10日）晚在台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會，演唱會尾聲，五位團員吐真心話，台下好多歌迷都哭慘了，之前坤達和書偉歷經閃兵風暴，今晚也首次表達近期的心情，由於今天剛好是坤達老婆柯佳嬿41歲生日，儘管她沒有到場，但坤達還是隔空向她致謝，全場歌迷也齊聲祝福柯佳嬿生日快樂。

坤達感性談到：「非常感謝我還能站在這舞台上。」台下高喊加油，接著坤達說：「剛開始情緒有點控制不住，但我告訴自己好好享受整場演唱會， 我想分享，這段時間我體會到很多，沉澱很多，想要感謝也很多，遇到很多人很多事，即使只說加油，我都覺得很溫暖。」全場歌迷再次對他高喊加油。

接著坤達談到：「謝謝你們有好好把我接住，我有很多感謝，謝謝我的經紀公司和相信音樂，你們辛苦了，我也感謝台上四位，我們在兩年前決定重組後，知道走多遠，可以去到哪裡，但願意重新做這事情，對我來說很重要。」他也特別強調：「我要感謝我太太，陪著我，給我支持鼓勵，今天是她生日，她沒有來，但我想說生日快樂，辛苦了，謝謝妳！」

書偉同樣感觸很多，他談到：「我人生最精采就是這兩年，重新和你們相遇，我結了婚，拿到金曲獎，也在這兩年失去父親，現在又開始要學會怎麼樣當父親。」接著他提到閃兵事件，「也在這兩年發生一件讓大家擔心的事情，不好意思，讓大家擔心了，故事就是這樣，有獲得就有失去，有好的和不好的，人生不一定永遠順遂，更要珍惜把握當下。」

後來書偉又說：「可能會有小段時間沒辦法見面，請大家給我時間好好整理自己，等春暖花開再相約在這裡唱唱跳跳，到時候我要請教怎麼包尿布和泡奶。」他也提到和團員的感情：「我人生有一半時間和他們糾纏在一起，太美好了，我喜歡。」在謝謝家人時他忍不住哭了，另談到：「有留了位子給我爸，我知道他一定有來看。」

