娛樂 最新消息

Energy演唱會強碰金唱片 牛奶跳CORTIS「吳麗萍」Toro嗆聲了

Energy再次登上小巨蛋開唱，帶來許多歌迷愛歌。（相信音樂提供）Energy再次登上小巨蛋開唱，帶來許多歌迷愛歌。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（10日）晚在台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會，吸引1.1萬粉絲到場，團員開心喊出：「這是Energy，我們回來了！」今天演出強碰在大巨蛋舉辦的韓國金唱片頒獎，團長牛奶說自己有跟上時代，會跳人氣鮮肉團CORTIS的「吳麗萍」神曲《GO！》，結果真的小跳一下。沒想到Toro開玩笑「嗆聲」：「他們還不見得會跳16蹲。」

配合演唱會登場，Energy也同步推出回歸後首輪演唱會「一觸即發」萬人演唱會現場全紀錄 USB＋演唱會 Live CD，一上架便榮登博客來即時榜CD類冠軍的榮耀，讓歌迷看演唱會之前，可以先回顧一下Energy的青春熱血。

Energy重返小巨蛋，開心喊「我們回來了」。（相信音樂提供）Energy重返小巨蛋，開心喊「我們回來了」。（相信音樂提供）

由於之前團員坤達和書偉發生閃兵風暴，因此全團將暫停活動到今年夏天，今明兩天的小巨蛋演唱會，也成為歌迷和團員最難得相聚的機會，台上台下都很珍惜。今晚團員也分別問候歌迷，牛奶說：「大家好我們回來了。」坤達虧他「老當益壯。」書偉說：「新年快樂，來到這場演唱會，今年馬年會很有福氣，很棒的一年。」坤達則帶領全場倒數高喊新年快樂 ，笑說：「一起跨到年了。」阿弟則說：「謝謝大家繼續支持我們，我愛你們。」

今天Energy團員家人都有來現場觀看，書偉經過老婆謝京穎旁邊還上親吻孕妻的手，也感謝老婆懷雙胞胎，一次送給他兩個前世情人。

Energy今晚一連獻唱《Come On》、《分合》等多首歌曲，而當《眼淚的味道》音樂響起時，歌迷齊舉星型氣球應援，滿場星光讓Energy在台上感動不已。

明晚6點Energy在小巨蛋還有一場演唱會，現場仍可購票。

