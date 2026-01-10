自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧發聲了！遭脫口秀演員嘲諷 露面吐心情現況曝光

李多慧（左）近日無端遭脫口秀演員林妍霏嘲諷中文口音、臆測私下形象。（組合照，翻攝自臉書）李多慧（左）近日無端遭脫口秀演員林妍霏嘲諷中文口音、臆測私下形象。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓啦啦隊女神李多慧來台發展即將邁入第3年，近日無端遭脫口秀演員林妍霏在舞台上嘲諷中文口音，甚至被臆測私下形象與鏡頭前判若兩人，相關片段曝光後引發外界撻伐。爭議延燒之際，李多慧今（10日）更新動態揭露現況，被解讀為低調回應風波。

李多慧稍早在IG限動曬出美照，她身穿亮黃色針織掛脖背心與白色高腰短裙，緊實曲線與腹肌線條相當吸睛。更引人注意的是，李多慧選用BLACKPINK《Love To Hate Me》作為背景音樂，並留下「？？？」與聳肩表情符號，未多作說明卻耐人尋味，被外界解讀為對近日嘲諷言論的含蓄回應。

李多慧稍早曬出美照留下「？？？」與聳肩表情符號，相當耐人尋味。（翻攝自IG）李多慧稍早曬出美照留下「？？？」與聳肩表情符號，相當耐人尋味。（翻攝自IG）

回顧整起事件，林妍霏日前在脫口秀中提及李多慧與粉絲道別的畫面，模仿她因中文非母語而反應稍慢的情境，並揣測李多慧關上車門後會立刻變臉，甚至猜測她私下會抽菸、喝酒、罵髒話，因而遭網友們群起痛批，「這不是幽默，是霸凌」、「拿語言差異開玩笑太沒水準」，也有人呼籲經紀公司採取法律行動。

對此，李多慧所屬的味全龍球團做出回應，直指幽默不該建立在貶低他人之上，並支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由，「每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中