李多慧發聲了！遭脫口秀演員嘲諷 露面吐心情現況曝光

李多慧（左）近日無端遭脫口秀演員林妍霏嘲諷中文口音、臆測私下形象。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓啦啦隊女神李多慧來台發展即將邁入第3年，近日無端遭脫口秀演員林妍霏在舞台上嘲諷中文口音，甚至被臆測私下形象與鏡頭前判若兩人，相關片段曝光後引發外界撻伐。爭議延燒之際，李多慧今（10日）更新動態揭露現況，被解讀為低調回應風波。

李多慧稍早在IG限動曬出美照，她身穿亮黃色針織掛脖背心與白色高腰短裙，緊實曲線與腹肌線條相當吸睛。更引人注意的是，李多慧選用BLACKPINK《Love To Hate Me》作為背景音樂，並留下「？？？」與聳肩表情符號，未多作說明卻耐人尋味，被外界解讀為對近日嘲諷言論的含蓄回應。

李多慧稍早曬出美照留下「？？？」與聳肩表情符號，相當耐人尋味。（翻攝自IG）

回顧整起事件，林妍霏日前在脫口秀中提及李多慧與粉絲道別的畫面，模仿她因中文非母語而反應稍慢的情境，並揣測李多慧關上車門後會立刻變臉，甚至猜測她私下會抽菸、喝酒、罵髒話，因而遭網友們群起痛批，「這不是幽默，是霸凌」、「拿語言差異開玩笑太沒水準」，也有人呼籲經紀公司採取法律行動。

對此，李多慧所屬的味全龍球團做出回應，直指幽默不該建立在貶低他人之上，並支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由，「每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」

