許效舜過年豪撒「6位數紅包」 苗可麗揭聚財密法

許效舜、苗可麗攜手李千娜帶來歌舞秀演出，三人受訪笑鬧不斷。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今晚於台北流行音樂中心盛大錄製。節目亮點之一的「綜藝夜總會」單元，今年由黃金拍檔許效舜與苗可麗再度坐鎮，更邀來舞台實力派羅時豐、李千娜、孫淑媚加盟，三人歌、舞、秀全方位演出，讓現場舞台張力爆表，氣氛熱力四射。

吳姍儒第四度主持《2026 WE ARE 我們的除夕夜》。（文總提供）

許效舜受訪時打趣看著身材火辣的李千娜，反過來對身旁的苗可麗開玩笑說「替妳擔心」，苗可麗反應極快，立刻幽默接招：「我這樣帶點油光剛好啦！」許效舜笑稱，千萬不能讓苗可麗來家裡拜年，開玩笑虧她看到漂亮的石頭都會說成是自己的，展現私下好交情。被問及今年紅包金額？許效舜大方透露預計總額會超過六位數，但謙虛表示還不到百萬。這番話讓一旁的李千娜眼睛發亮，俏皮接話：「舜哥，那你再給我你家住址！」

回顧過去一年，屬虎的許效舜感嘆能量飽滿，宛如一飛沖天；屬狗的苗可麗也表示，去年運勢相當「旺」。李千娜則自嘲屬鼠適逢犯太歲，除了安太歲還要「安太座」。許效舜更現場專業分析，蛇年是適合沉潛思考的一年，而即將到來的馬年則是開創、發展大好機會的好時機。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》「綜藝夜總會」單元熱鬧登場。（文總提供）

現場三人也大方分享私藏招財秘訣。苗可麗分享會去財神廟走走，並將50元與100元鈔票分裝成三包紅包，重點是「紅包口要朝內」才能聚財；李千娜則靠「12生肖存款法」期盼戶頭財源廣進。許效舜最後總結，偏方雖多，但最重要的還是「保持善良」，老天自有最好的安排。

對於除夕夜的規劃，許效舜透露將陪老婆回屏東內埔，笑說去夜市得包得像「年獸」一樣，以免被民眾圍觀拍照。苗可麗與李千娜則不約而同表示，除夕夜回歸家庭陪伴親人才是最重要的事。許效舜最後還送上一段感性金句：「錢只是緣分的盈餘，家人與健康才是不可逆的存在，親情真的不能等。」他也祝福觀眾在新的一年，好運能快馬加鞭，壞運則快快下馬。三人最後大玩馬年諧音梗，苗可麗幽默高呼「我馬好，你馬好」，李千娜也祝福大家口袋全是「馬尼馬尼（Money）」。

