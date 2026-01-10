金唱片幕後》台韓大陣仗出動2800人！這區是「神位」爽看藝人6小時

金唱片舞台的左方是觀眾席。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國第40屆金唱片頒獎典禮今天（10日）在臺北大巨蛋舉行，吸引3.3萬名粉絲朝聖，韓方團隊超過800人，主辦動員超過2000名保鑣、保全及工作人員。

金唱片舞台相當大。（讀者提供）

金唱片首度移師台灣舉行，選在近年最具指標性的台北大型場館大巨蛋舉行，現場聚集3.3萬名觀眾，由成始璄、文佳煐主持，面對舞台的左方是藝人席以及得獎人發言台，正中央、右方則是表演舞台，中間還有延伸出三角形的舞台，十分氣派。

至於坐哪個位子最幸運呢？絕對是8989元的紫色特區10、11、12區，因為是藝人席的最前方，可以爽看藝人6小時，且藝人還會偷偷給「粉絲福利」，可愛小細節全程看好看滿。延伸舞台的6、7區可以近距離看偶像表演，也是不錯的位子，另外紫色的1、2、3區也能好好欣賞藝人表演，像是ALLDAY PROJECT的重頭戲表演就在右側舞台表演，讓紫色1、2、3區大飽眼福。

後台提供各式各樣的餐點，包括鼎王六米滷味、龜記珍珠奶茶、紅柚翡翠等手搖飲、不貳光車輪餅以及PAUL法式下午茶等等，讓大家都能吃飽飽。

