LULU蜜月搭頭等艙被疑耍特權？陳漢典澄清：公道自在人心

〔記者廖俐惠／台北報導〕陳漢典今天（10日）現身信義區為《黑白大廚：第2季》的「台版無限料理地獄活動」主持；先前陳漢典與LULU搭乘星宇航空頭等艙去度蜜月，卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，被質疑是在耍特權，陳漢典表示，自己完全不知情，可能要看航空公司，不過他強調「公道自在人心」。

《黑白大廚：第2季》「台版無限料理地獄活動」今天在台北101水舞廣場登場，邀請「廚佛瑞德」、「阿辰師」親臨現場，更由陳漢典擔任主持人，現場100名觀眾化身「百人評審團」，試吃投票選出冠軍料理。

畢竟今天的活動與料理節目有關，陳漢典不免被問到LULU的廚藝，他大讚愛妻很會下廚，不過笑說：「煮東西最重要的是心，但她的成果怎麼樣，其實就很主觀，不過真的很好吃。」看得出來剛新婚依舊求生欲滿滿。陳漢典分享她與太太LULU很喜歡清粥小菜，有一次到高雄因為太想吃粥了，竟然前往便利商店買微波的飯加熱水，被旁人吐嘈還以為是在國外。

被問到即將到來的婚宴，陳漢典透露預計席開50到60桌，當然也已經試過菜了，小倆口對於婚禮進行很多討論，不過女方對於婚禮比較有想法，加上藝術總監是LULU的妹妹，陳漢典也尊重太太的意思。

