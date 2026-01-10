自由電子報
娛樂 最新消息

藝人夫妻涉開車撞人致死！家屬淚控「只賠12萬」悲憤揭內幕開戰

楊傑宇（左）與妻子吳侑函遭指控開車撞人致死。（翻攝自IG）楊傑宇（左）與妻子吳侑函遭指控開車撞人致死。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾出演奇幻愛情喜劇《地獄里長》的楊傑宇近日與同為演員的妻子吳侑函涉及開車撞人致死爭議！死者家屬在Threads不具名發文，指控一對網紅演員夫妻撞死奶奶，事後僅賠償12萬元，還封鎖家屬社群帳號，相關線索被網友指向楊傑宇、吳侑函。對此，楊傑宇今（10日）親上火線回應坦承事故發生，不過他否認「只賠12萬」與態度冷漠的說法，強調正配合家屬需求處理後續。

死者家屬發文指控，事故發生時奶奶是「行人綠燈走在斑馬線」，肇事後夫妻倆到靈堂「又哭又跪」，卻在社群平台封鎖家屬，質疑誠意更點名「吳姓女演員」跪完哭完就封鎖，這讓死者家屬憤怒直言「演技真的很好！」相關貼文曝光後迅速引發輿論炸鍋，網友紛紛要求說清楚賠償與處理態度。

死者家屬發文指控遭肇事演員夫妻封鎖IG。（翻攝自Threads）死者家屬發文指控遭肇事演員夫妻封鎖IG。（翻攝自Threads）

對此，楊傑宇在留言中回應「真的真的很對不起奶奶」，並說明已先由強制險理賠200萬元，後續正與第三責任險積極協調，他解釋封鎖是因家屬曾提到「報復」，讓妻子感到害怕而作出的不當處理，並為此致歉。楊傑宇也重申事故並非酒駕，當時綠燈左轉、儀表板時速不到10，且颱風前夕大雨視線不佳，事故發生後立即叫救護車，並曾拜託醫護人員勸奶奶就醫，強調「我沒有卸責」願意盡力配合家屬需求。

楊傑宇回應死者家屬指控。（翻攝自Threads）楊傑宇回應死者家屬指控。（翻攝自Threads）

死者家屬質疑楊傑宇、吳侑函在肇事後的誠意。（翻攝自Threads）死者家屬質疑楊傑宇、吳侑函在肇事後的誠意。（翻攝自Threads）

不過，死者家屬隨後忍淚反駁，表示是肇事者主動要求到靈堂上香，家屬全程未指責，原本也未打算談賠償，卻在後事未辦妥就被提及「家庭負擔大、全部財產12萬」，因此讓家屬無法接受，同時更質疑楊傑宇的說詞，「沒有酒駕是本來就該做到的事！」認為雙方對事實的描述差距甚大，爭議仍在延燒，後續將如何釐清，仍待相關單位與當事人進一步說明。

點圖放大header
點圖放大body

