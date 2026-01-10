自由電子報
娛樂 電視

19歲2度問鼎金馬影后 方郁婷被讚是「天才演員」謙虛回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕19歲就拿下金馬最佳新演員、兩度入圍金馬影后的方郁婷，幾乎每次演主要角色就引起話題，連導演陳玉勳都直呼：「天才演員！」她的表演天賦，讓影評稱她是「台灣影壇的希望」，但她本人完全沒被光環罩住，笑說：「導演人太好了啦。」

方郁婷出道短短4年，已寫下驚人的戰績：兩次角逐金馬最佳女主角、一度入圍最佳女配角，還拿下金馬最佳新演員。去年她憑《大濛》再度問鼎金馬影后，雖然沒奪獎，她卻毫不放在心上，「有家人朋友支持就夠了」，就連遠在紐約的同學，也一早起床看直播，這些小確幸對她比獎座更珍貴。

方郁婷出道短短4年，已寫下驚人的戰績。（《Bella儂儂》雜誌提供）方郁婷出道短短4年，已寫下驚人的戰績。（《Bella儂儂》雜誌提供）

談到《大濛》，方郁婷笑說第一次讀劇本的感覺是「溫暖」，雖然故事背景沉重，但角色之間充滿互相扶持的人性光輝，為了演好1950年代的台灣角色，她從長輩口中聽老故事、聽台語廣播，還請媽媽和台語老師陪練，兩個月就把台詞駕馭得有模有樣。導演陳玉勳在拍攝期間更讚她鏡頭一次就過，直接封「天才」，但方郁婷謙虛表示：「我不是天才，我是抱著劇本一句一句唸、一直背台詞，有很多人幫忙才能完成。」

方郁婷被導演陳玉勳盛讚是「天才演員」。（《Bella儂儂》雜誌提供）方郁婷被導演陳玉勳盛讚是「天才演員」。（《Bella儂儂》雜誌提供）

有趣的是，方郁婷的戲路從不重複：從《美國女孩》叛逆的ABC少女，到《大濛》操著台灣國語的村姑，每個角色都是全新挑戰。她笑說，演戲就像「暫時住進別人的人生」，也讓她開始體會人生不同角度的重量。

除了拍戲，方郁婷現在也是哥倫比亞大學心理學學生。隨著年紀增長，她的觀影品味也變了，從輕鬆娛樂片轉向想看懂更有深度的作品。她不急著給自己標籤，而是專注保持開放，持續挑戰未知，「演員之路才剛起飛，重要的是每次選角色都願意跳出舒適圈，讓自己被未知推著往前」。

