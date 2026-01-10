胡宇威說菜大翻車！對陳美鳳脫口「包皮」全場聽傻

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，由金鐘戲后鍾欣凌主持，本週（10日）播出四強賽第二戰。節目邀請多位演藝圈重量級名人擔任座上賓，為了爭取關鍵「服務費」，明星廚助們各出奇招，場面火力全開，林予晞與姚淳耀在外場大拚「講笑話戰爭」，胡宇威則以貼心細膩的服務默默累積好感。

《星廚之戰》四強第二場比賽。胡宇威（左起）、林予晞、姚淳耀。（華視提供）

目前場上僅剩四位名廚Jessica林佳蓉、Will高郁皓、陳勇孝與鄭淳豪，與三位明星廚助並肩作戰。一開場說菜環節，林予晞主動加碼要求一支麥克風，當場開唱，還把麥克風遞到陳美鳳面前邀她合唱，瞬間炒熱氣氛，讓她興奮直呼：「我終於圓夢了！」姚淳耀則展現穩健實力，說菜內容不僅親自撰寫，更能將背熟的內容轉化成自己的語言，表現自然流暢，讓現場賓客頻頻點頭、掌聲不斷。Janet也大力稱讚：「他講得會讓我覺得這道菜是我沒試過，但我會想嘗試！」

《星廚之戰》四強第二場比賽。鄭淳豪（左起）、陳勇孝、Will高郁皓、Jessica。（華視提供）

本集貴賓陣容包括陳美鳳、丁寧、Janet、范少勳、羅宏正 等多位藝人。面對一票熟識的朋友與演藝圈前輩，胡宇威顯得相當緊張，不僅說菜時頻頻忘詞，還一度口誤把「鮑魚」說成「包皮」，瞬間引爆全場大笑。丁寧事前就笑說：「我很期待他說錯話！」果然第二道菜再度應驗；蔡詩芸 也忍不住笑說：「平常看他都帥帥地在切菜，今天看到他這樣真的很可愛。」胡宇威事後立刻向搭檔陳勇孝懊惱坦承講錯話，陳勇孝則打趣回應：「完蛋了，要被扣分了啦！」儘管狀況連連，他在與賓客互動上表現亮眼，更甜蜜透露：「我已經把這幾個禮拜學到的菜煮給另一半吃過了。」一句話讓現場瞬間瀰漫粉紅泡泡，陳美鳳更露出幸福表情直呼：「ㄟ～」

陳美鳳驚喜現身《星廚之戰》與林予晞合唱。（華視提供）

第二場比賽結束後，Charles 指出本次將近三成料理讓客人感到「物超所值」，但仍有部分料理遭到扣分，也提醒眾人：「還剩下兩次比賽，希望大家繼續加油！」經營與料理的雙重壓力正式浮上檯面。

胡宇威面對一票熟識的朋友與演藝圈前輩，明顯緊張狀況連連。（華視提供）

沒想到下一場比賽一開始，鍾欣凌露出一抹「邪惡的微笑」宣布：「本集有一個大驚喜要送給大家！」林予晞與胡宇威立刻異口同聲喊出：「不用送！」話音剛落，現場竟出現兩位已被淘汰的參賽者回歸，組成第五組參戰，全場驚呼聲四起。回歸的第五組輕鬆表示：「這次一點壓力都沒有，因為我們不看積分，只要客人願意點我們的菜就達成目的了！」鄭淳豪則笑說自己「只有開心一下下，沒有很害怕，只是有點火而已」，一句話讓全場笑翻。

姚淳耀因閱讀座位表吃力而頻頻出錯，壓力爆表。（華視提供）

然而姚淳耀這一組卻在本場比賽遭遇最大危機，試吃時發現風味與原先預想出現落差，搭檔立刻緊急調整做法；外場服務時，姚淳耀更因閱讀座位表吃力而頻頻出錯，壓力爆表直呼：「真的一言難盡，四十個人真的非常困難。」

