自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

9m88跳出舒適圈變電影咖 沒包袱勇敢上陣：歌手也能演出別人的人生

〔記者李紹綾／台北報導〕9m88從舞台歌手跨界成演員，她強調，這不是換跑道，而是暫時跳出熟悉的舒適圈，走進別人的故事裡生活。

9m88挑戰台語、家暴媽媽到歌舞團台柱。（《Bella儂儂》雜誌提供）9m88挑戰台語、家暴媽媽到歌舞團台柱。（《Bella儂儂》雜誌提供）

這幾年，9m88的戲劇作品越來越多，也越來越有挑戰性。早期大多演自己熟悉或貼近自身形象的角色，如今她逐漸跳脫「歌手設定」，接連與風格截然不同的導演合作。她先後演出舒淇首部執導電影《女孩》、金獎導演陳玉勳的《大濛》，以及許承傑繼《孤味》後的長片《雙囍》，每一部都讓她展現不同面向。雖然戲齡不算長，卻也因此沒有包袱，能毫不保留地把自己丟進鏡頭試煉。

9m88從舞台走進電影世界，感受到截然不同的能量。（《Bella儂儂》雜誌提供）9m88從舞台走進電影世界，感受到截然不同的能量。（《Bella儂儂》雜誌提供）

對9m88來說，與三位風格迥異的導演合作，是一場密集又珍貴的學習。導演陳玉勳對角色觀察入微，總能簡單明瞭地說清楚角色心境，「他會直接告訴我，這個角色的心境是什麼，接下來會遇到什麼，用講故事、講古的方式，讓我很快進入狀況」。舒淇同時身兼演員與導演，更能理解演員的心理狀態；至於年紀相近的許承傑，《雙囍》的拍攝節奏則輕鬆自由，「大家就像在丟接球，怎麼接、什麼時候丟，現場很有彈性，跟他工作很舒服」。

9m88跳脫「歌手設定」，接連與風格截然不同的導演合作。（《Bella儂儂》雜誌提供）9m88跳脫「歌手設定」，接連與風格截然不同的導演合作。（《Bella儂儂》雜誌提供）

這些角色讓9m88暫時過上不同的人生，在《女孩》中，她飾演有家暴陰影的年輕母親，拍完後才發現身體會留下角色痕跡，「拍的時候還好，但殺青之後，有一段時間需要花很多力氣去代謝情緒」。在《大濛》中，她演五零年代歌舞團的台柱，與舞台歌手時的表演完全不同，「有點像巡迴馬戲團，很盡興、很瘋狂」。巧的是，兩部作品幾乎全台語演出，原本不算擅長台語的她，也慢慢能流利表達，並笑說：「練習不同年代的腔調、講話方式都很好玩，接下來如果還有不熟悉的語言，也會想去突破。」

9m88從舞台走進電影世界，感受到截然不同的能量。（《Bella儂儂》雜誌提供）9m88從舞台走進電影世界，感受到截然不同的能量。（《Bella儂儂》雜誌提供）

從舞台走進電影世界，9m88感受到截然不同的能量，她說：「歌手就是上台唱完就回家，但演員要等戲，需要和很多人配合。」她也開始接觸到不同於樂迷的觀眾群，看著觀眾為角色寫下長長感想，她深受觸動，「電影可以不斷被挖掘，當演員也可以暫時離開音樂創作者的角色」。她坦言，音樂創作是一種向內挖掘，很容易陷入個人掙扎；而演戲，則是走進別人的人生，理解他人為何做出那樣的選擇，也讓她的人生觀更寬廣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中