胡瓜突襲藏火藥！親見證「神級搜查」秒破案

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜開設 YouTube 頻道《下面一位》，持續挑戰各種人生初體驗，也與演藝圈好友暢聊人生，節目推出後獲得不少觀眾迴響。最新一集胡瓜首度走進警犬訓練現場，親身體驗與警犬合作的過程。

胡瓜分享，自己從小就很嚮往能有狗狗陪伴，兒女們也都飼養不少寵物，他平時在路上遇到動物也總會主動親近、打招呼，唯獨自己始終沒有真正養過狗，成為心中小小的遺憾。這回參與警犬訓練體驗，也算是一圓與狗狗相處的心願。

胡瓜體驗警犬訓練，與兩隻警犬近距離互動合影。（民視提供）

節目中，胡瓜與偵爆犬 Apple 搭檔進行訓練，第一步便是建立情感連結。胡瓜學習速度相當快，迅速掌握訓練要領，從下指令到挑戰多項關卡，與 Apple 的互動默契十足。即使過程中出現小小失誤，他仍耐心安撫、給予鼓勵，讓彼此的信任感不斷加深。

不過在全體訓練時卻出現意外插曲，當進行召回指令時，Apple 卻像是「耳朵關閉」一般，任憑胡瓜怎麼呼喊都毫無反應，形成「郎有情、妹無意」的逗趣畫面，也讓胡瓜忍不住無奈笑喊：「到底是在訓練我還是在訓練狗！」

胡瓜在訓練場中與偵爆犬Apple搭檔進行任務。（民視提供）

身為偵爆犬，Apple 的專業能力也接受實戰考驗。胡瓜脫離原本安排，臨時出題，將火藥物品隨機藏放在不同位置，Apple 仍順利完成偵測任務。胡瓜甚至越考越起勁，不斷思考還能把物品藏在哪，卻被當場提醒：「瓜哥是你要跟狗狗一起體驗！別想逃！」

最終關卡則是與 Apple 合作，搜尋藏有爆裂物與毒品的汽車。只見胡瓜全神貫注跟著 Apple 繞行檢查，一圈又一圈後順利找到目標物品，讓他對這些訓練有素、肩負重責的警犬感到由衷佩服。

