娛樂 音樂

陳孟賢太猛了！紅包拿到手軟 直播15分鐘驚人銷售曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕自《超級紅人榜》發跡的歌手陳孟賢，演藝事業全面攀升，前陣子她為了解決困擾多年的過敏性鼻炎，已接受微創手術，他常因鼻塞、鼻水倒流影響呼吸與聲音狀態，為了讓歌聲更通透、表演更有爆發力，才決定「進廠維修」，術後恢復狀況良好。對於網友猜他趁機整形，他表示：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了！」

陳孟賢代言續約推出紅包福袋禮盒。（全球巨星有限公司提供）陳孟賢代言續約推出紅包福袋禮盒。（全球巨星有限公司提供）

深受婆媽喜愛的陳孟賢，在直播帶貨市場火力全開，場場創下逼近百萬業績，他曾在短短15分鐘狂賣150萬元，銷售力相當驚人。回顧2025年收入表現，他笑說除了節目主持、商演邀約穩定成長，直播帶貨成績更是關鍵推力，至於業績，他笑說不數了，因為怕數錯。

工作滿檔的陳孟賢始終不忘感謝幕後團隊，他說：「我的團隊跟著我南征北討，像跨年那天在西螺這麼冷，他們全程在台下陪我吹風，平常直播還要幫我盯數據、理貨、應對各種突發狀況，真的非常辛苦。」

陳孟賢與江泳錡搭檔主持。（全球巨星有限公司提供）陳孟賢與江泳錡搭檔主持。（全球巨星有限公司提供）

至於是否已準備好年終或員工旅遊，有「全球巨星」封號的他霸氣表示：「全球巨星的團隊，員工旅遊怎麼可以隨便？當然是海外走起！」至於年終他笑說一定會是「厚度很有感」的那種，「讓他們拿在手上會覺得重，這樣大家也會更有動力繼續拼出好成績。」

陳孟賢也分享新年願望，他笑喊什麼都想嘗試，不僅不排斥戲劇演出，帥氣總裁、搞笑反派都願意挑戰，甚至大膽許願希望有機會與金曲歌后陳小雲合作，「如果她願意再站上舞台，要我當《舞女》、幫她伴舞都行。」

點圖放大header
點圖放大body

