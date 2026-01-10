自由電子報
娛樂 電視

16歲拿金鐘！朱宥丞戲齡12年卻笑認：我也是屁孩

〔記者李紹綾／台北報導〕16歲就抱回金鐘獎迷你劇最佳男配角，朱宥丞的履歷已比不少大人精彩。憑《聽海湧》站上頒獎台的他，其實戲齡早已累積12年，頂著陽光少年臉，談吐卻冷靜有條理，常被誤會「太成熟」。不過他先打破人設，笑說：「在同齡人面前，我可能也是個屁孩！」

17歲朱宥丞金鐘到手先喊爽，至少知道沒走錯路。（《Bella儂儂》雜誌提供）17歲朱宥丞金鐘到手先喊爽，至少知道沒走錯路。（《Bella儂儂》雜誌提供）

對朱宥丞而言，一邊拍戲、一邊念書早就是日常，反而真的閒下來會覺得不安，「我閒下來反而會有壓力，會心慌」，他不覺得自己少了童年，因為身邊同學忙著補習、考試，同樣不輕鬆，「大家都在不同的地方努力，沒有什麼好不平衡的」。

朱宥丞自認「神經大條」的性格，成了他在片場的生存技能。12年來，攝影機、走位、對戲早已內建在身體裡，雖然每接一個角色都要重新調整，但工作流程早已熟悉，「那個模式，我真的太習慣了」，片場幾乎就是他的成長背景。

朱宥丞閒下來會覺得不安、有壓力、心慌。（《Bella儂儂》雜誌提供）朱宥丞閒下來會覺得不安、有壓力、心慌。（《Bella儂儂》雜誌提供）

翻看朱宥丞的作品，多半是主角的「小時候」，對此他看得很開，「當然會想要一個完整角色，但這不能急」，他也理解現實：「小孩跟動物最難拍。」有時只拍幾場、拿不到完整劇本，他也不抱怨，專心把眼前的戲演好，等待機會。

朱宥丞自認「神經大條」的性格，成了他在片場的生存技能。（《Bella儂儂》雜誌提供）朱宥丞自認「神經大條」的性格，成了他在片場的生存技能。（《Bella儂儂》雜誌提供）

直到《聽海湧》的「德仔」出現，朱宥丞終於不再只是「誰的童年」，這個角色原本不是為他準備，卻因緣際會落到他手中，他一口氣看完五集劇本，被深深震撼：「這個故事好難過，但是好猛。」那是一個在戰爭中被迫長大的靈魂，也成了他第一個擁有完整生命線的角色。

拍攝時朱宥丞才13歲，卻像真的進了新兵訓練，為了演出台籍戰俘監視員，從持槍、敬禮、日語口令，到彈藥盒、S腰帶穿戴，全都從零學起；跳海、水中掙扎等高難度戲碼，也幾乎親自上陣。他笑說，在導演孫介珩對歷史細節的高標準要求下，「明明才13歲，卻像已經入伍過一次了」。

朱宥丞閒下來會覺得不安、有壓力、心慌。（《Bella儂儂》雜誌提供）朱宥丞閒下來會覺得不安、有壓力、心慌。（《Bella儂儂》雜誌提供）

金鐘揭曉那一刻，朱宥丞的第一個念頭很直接，就是「爽」，冷靜後，更像是一種被肯定的安心感，「不是覺得自己多厲害，而是知道這12年沒有走錯路」。

也因此，朱宥丞很少內耗，戲被剪、表現不滿意，他都不糾結，「戲都播了，就像打翻的牛奶，想再多也沒用，下次改進就好」，訪談中沉穩的小大人，一下課和朋友混在一起，畫風立刻全變，「我們不講話，看起來都像猴子。」金鐘男配角的光環，放學後一樣先收起來。

