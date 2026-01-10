熱狗翻出17年前台南遊照片 見一男神網驚呼：17小時前拍的吧

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「熱狗」MC HotDog日前才被寶貝女兒虧，說他唱歌一定不好聽，跨年夜才會待在家裡沒有出去表演，事實上熱狗可是很有人氣的饒舌歌手呢！今（10日）熱狗分享一張舊照，引起網友熱烈討論，尤其是看到照片中的男神瘦子，更讓網友大讚從年輕帥到現在。

熱狗（右二）翻出舊照，網友誇瘦子（右三）從年輕帥到現在。（翻攝自IG）

熱狗談到：「哇靠！翻到一張17年前的照片，以前最喜歡去台南了，出去玩就算完全都沒有妹，也還是覺得很好玩，而17年後的現在，我在想會不會台南其實都還是一樣，是我變得不好玩了。」熱狗明明是在思考心境轉變，沒想到網友焦點全在照片中戴著紅帽子的瘦子，照熱狗說法，若照片是17年前拍的，那麼當時瘦子只有21歲，那時就充滿帥氣感，網友紛紛大讚，歲月根本沒有在瘦子臉上留下痕跡，還有網友開玩笑說：「這是17小時前拍的吧？」

瘦子已是兩個孩子的爸爸，但仍是粉絲心中男神。（翻攝自IG）

網友也熱烈討論照片中人物，除了熱狗和瘦子，其他主角還包括饒舌歌手小人、少爺、Tipsy，以及RPG，還有網友開玩笑說：「這是什麼歷史課本會有的照片。」

