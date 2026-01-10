《廢財》CP假戲真做！管麟藏愛多年求婚成功 甜曬鑽戒放閃吳季璇

〔記者李紹綾／台北報導〕管麟2022年被拍到與吳季璇當街約會，戀情因此曝光。兩人低調交往多年，他今（10日）在臉書曬出鑽戒照，寫下「BEST YES EVER」，開心宣布向吳季璇求婚成功。

管麟（左）向吳季璇求婚成功。（翻攝自臉書）

管麟2016年演出《飛魚高校生》「方亦磊」一角打開知名度，2020年拍攝《廢財闖天關》時與吳季璇相識，並在劇中搭檔演情侶。經紀人透露，兩人當時便互有好感，加上同屬一家公司，時常在工作與聚會中碰面，感情逐漸升溫，進而交往，直到2022年才對外曝光戀情。據悉，管麟在求婚前也曾向經紀人徵詢意見。

請繼續往下閱讀...

管麟向吳季璇求婚成功。（翻攝自臉書）

經紀人表示，管麟與吳季璇目前尚未登記結婚，婚禮日期也尚未確定，「雙方各自有工作，仍在協調時間」。至於是否有當爸計畫？他也代為澄清：「沒有懷孕，完全沒有。」

吳季璇答應管麟的求婚。（翻攝自臉書）

吳季璇的經紀人透露，管麟與吳季璇自去年4月起已開始同居。外界關心是否有「肚皮動靜」，經紀人回應，兩人對生小孩的事抱持順其自然的態度，雖然都很喜歡小孩，但吳季璇今年尚未有備孕計畫，希望能再多衝刺一下事業。至於求婚細節，經紀人補充，管麟早就把求婚列入人生計畫，並於1月3日正式行動。當天吳季璇原本打算前往中南部工作一整天，還開玩笑說要辦簽書會，管麟便把握這個時機，悄悄在家中佈置，精心準備驚喜，最終成功抱得美人歸。

儘管交往多年、求婚成功，雙方父母其實還未正式見過面，不過已安排在今年過年期間一起吃飯，讓兩家人有機會相互認識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法