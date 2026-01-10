自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《廢財》CP假戲真做！管麟藏愛多年求婚成功 甜曬鑽戒放閃吳季璇

〔記者李紹綾／台北報導〕管麟2022年被拍到與吳季璇當街約會，戀情因此曝光。兩人低調交往多年，他今（10日）在臉書曬出鑽戒照，寫下「BEST YES EVER」，開心宣布向吳季璇求婚成功。

管麟（左）向吳季璇求婚成功。（翻攝自臉書）管麟（左）向吳季璇求婚成功。（翻攝自臉書）

管麟2016年演出《飛魚高校生》「方亦磊」一角打開知名度，2020年拍攝《廢財闖天關》時與吳季璇相識，並在劇中搭檔演情侶。經紀人透露，兩人當時便互有好感，加上同屬一家公司，時常在工作與聚會中碰面，感情逐漸升溫，進而交往，直到2022年才對外曝光戀情。據悉，管麟在求婚前也曾向經紀人徵詢意見。

管麟向吳季璇求婚成功。（翻攝自臉書）管麟向吳季璇求婚成功。（翻攝自臉書）

經紀人表示，管麟與吳季璇目前尚未登記結婚，婚禮日期也尚未確定，「雙方各自有工作，仍在協調時間」。至於是否有當爸計畫？他也代為澄清：「沒有懷孕，完全沒有。」

吳季璇答應管麟的求婚。（翻攝自臉書）吳季璇答應管麟的求婚。（翻攝自臉書）

吳季璇的經紀人透露，管麟與吳季璇自去年4月起已開始同居。外界關心是否有「肚皮動靜」，經紀人回應，兩人對生小孩的事抱持順其自然的態度，雖然都很喜歡小孩，但吳季璇今年尚未有備孕計畫，希望能再多衝刺一下事業。至於求婚細節，經紀人補充，管麟早就把求婚列入人生計畫，並於1月3日正式行動。當天吳季璇原本打算前往中南部工作一整天，還開玩笑說要辦簽書會，管麟便把握這個時機，悄悄在家中佈置，精心準備驚喜，最終成功抱得美人歸。

儘管交往多年、求婚成功，雙方父母其實還未正式見過面，不過已安排在今年過年期間一起吃飯，讓兩家人有機會相互認識。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中