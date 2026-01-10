自由電子報
娛樂 日韓

韓漫《我獨自升級》宣布休刊！竟是畫師要去服兵役了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕超人氣韓國網漫《我獨自升級》的番外作品《我獨自升級：諸神黃昏》日前正式宣布休刊，原因就是畫師要去當兵了！

根據《screenrant》報導，《我獨自升級：諸神黃昏》在發布第二季第68最終話之後宣佈休刊，畫師JIN發出聲明，他表示自己從求學時期就是《我獨自升級》的粉絲，受到原畫師Dubu的影響很大，而他從高中畢業之後就開始參與各類型的比賽，之後在因緣際會之下獲得了能夠參與《我獨自升級：諸神黃昏》的機會，當時聽到這個消息時的心情，他至今仍記憶猶新。

《我獨自升級：諸神黃昏》畫師JIN要去當兵。（翻攝自X）《我獨自升級：諸神黃昏》畫師JIN要去當兵。（翻攝自X）

JIN表示，4年過去了，透過《我獨自升級：諸神黃昏》，無論是作為一名創作者或是個人，都累積了相當豐富的經驗，雖然仍有許多不足，不過他相信正是這些歷練讓這段時間是如此的珍貴。

他宣布即起將結束《我獨自升級》的工作，暫時卸下職務，原因是他要去服兵役，「我會暫時離開崗位，但我相信這不是終點，而是另一段的準備期。」另外他也透露，接班人同樣是Dubu的弟子，雖然並非容易的事，不過他相信對方能把這個世界拓展的更遼闊，期盼讀者繼續給予支持。Dubu在2022年因腦溢血病逝。

點圖放大header
點圖放大body

