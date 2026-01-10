自由電子報
娛樂 日韓

金唱片獎登場！CORTIS、LE SSERAFIM捷運獻聲 大巨蛋呈現金色燈海

〔記者孫唯容／台北報導〕第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）今（10）日在台北大巨蛋盛大舉行，為迎接來自全球的歌迷，台北市政府觀光傳播局祭出「五大城市應援組合」，除了大巨蛋周邊的金色燈海、藝人應援柱及應援旗幟，還有超人氣團體CORTIS等獻聲捷運站內及錄製專屬台北影片，與粉絲一同應援。

台北市政府觀光傳播局祭出「五大城市應援組合」，除了大巨蛋周邊的金色燈海、藝人應援柱及應援旗幟，還有超人氣團體CORTIS等獻聲捷運站內及錄製專屬台北影片。（觀傳局提供）台北市政府觀光傳播局祭出「五大城市應援組合」，除了大巨蛋周邊的金色燈海、藝人應援柱及應援旗幟，還有超人氣團體CORTIS等獻聲捷運站內及錄製專屬台北影片。（觀傳局提供）

觀傳局指出，金唱片獎是韓國最具代表性的全球音樂頒獎典禮之一，觀傳局推出一系列城市應援計畫，設置超吸睛的「金唱片卡司打卡柱」與金唱片卡司的「限定應援旗幟」，特別打造「台北限定金色燈海」，以象徵金唱片的燦爛光芒點亮大巨蛋周邊街道。

觀傳局推出一系列城市應援計畫，設置超吸睛的「金唱片卡司打卡柱」與金唱片卡司的「限定應援旗幟」，特別打造「台北限定金色燈海」，以象徵金唱片的燦爛光芒點亮大巨蛋周邊街道。（觀傳局提供）觀傳局推出一系列城市應援計畫，設置超吸睛的「金唱片卡司打卡柱」與金唱片卡司的「限定應援旗幟」，特別打造「台北限定金色燈海」，以象徵金唱片的燦爛光芒點亮大巨蛋周邊街道。（觀傳局提供）

另外，四組超人氣團體CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN也驚喜獻聲，親自錄製歡迎播音，在捷運國父紀念館站限定放送，還有臺北專屬歡迎影片，在捷運國父紀念館站5號出口、捷運中山站藝文廊、台北車站B3電視牆及電子螢幕播放。

觀傳局表示，台北很榮幸能成為第40屆金唱片獎的舞台，誠摯邀請全球粉絲在典禮之餘，走進臺北的大街小巷，深度體驗這座城市的熱情與便利。

