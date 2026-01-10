自由電子報
娛樂 音樂

蕭煌奇知道嗎？正妹愛妻曾到高雄「追愛」 身分也是金曲獎得主

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇1月8日驚喜宣布結婚喜訊，收到廣大網友還有藝人好友們祝福，神通廣大的網友也起底蕭煌奇老婆是短髮正妹，還曾是位寵物訓練師，而蕭煌奇愛妻除了喜歡他的音樂，之前也曾特別到高雄追星金曲獎最佳演唱組合動力火車的演唱會。

蕭煌奇去看五月天演唱會，同框的短髮正妹被爆出正是他的新婚愛妻，畫面曾出現在《自由娛樂頻道》影片中。（翻攝自YouTube）蕭煌奇去看五月天演唱會，同框的短髮正妹被爆出正是他的新婚愛妻，畫面曾出現在《自由娛樂頻道》影片中。（翻攝自YouTube）

儘管蕭煌奇一開始低調想保護愛妻，只秀出兩人手戴戒指，以及去登記結婚的背影照，但網友發現去年7月五月天在大巨蛋開唱時，坐在蕭煌奇身旁的短髮正妹就是他的新婚妻子，當時阿信和蕭煌奇互動時，短髮正妹也一再被逗笑，這段影片也曾剪輯出現在《自由娛樂頻道》YouTube影片中，沒想到五月天的演唱會意外為蕭煌奇與愛妻留下愛的見證。

蕭煌奇愛妻過去曾去高雄追星動力火車演唱會，還向團員比出愛心。（翻攝自IG）蕭煌奇愛妻過去曾去高雄追星動力火車演唱會，還向團員比出愛心。（翻攝自IG）

蕭煌奇老婆曾去高雄看動力火車演唱會，當時在社群分享影片並談到：「去高雄追愛，難得看到幹話滿滿的老爺們謙虛的一面，但是興爺不用擔心，大巨蛋一定不只是夢而已，志琳哥更是不用擔心，根本聽不出來哪裡狀態不好，老爺們一定要永遠健康快樂！」並提到：「最感謝的還是各方親朋好友幫我搶到票，而且是這麼完美的位置，讓我能唱出心中喜悅，轟轟烈烈把握不再青春的年華。」

