自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

才爆出狠寄律師函斷聯父母 貝克漢大兒子高調為愛妻慶生超放閃

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國名人大衛貝克漢（David Beckham），和老婆維多莉亞向來重視家庭關係，不料長子布魯克林及媳婦妮可拉佩茲卻和他們關係疏離，現更爆出，早在去年夏天，布魯克林就向父母寄出律師函，要聯絡他僅能透過律師，也不能隨便在社群標記他，徹底決裂爸媽，作法引起熱議。

布魯克林（左）眼中只有愛妻妮可拉。（翻攝自IG）布魯克林（左）眼中只有愛妻妮可拉。（翻攝自IG）

1月9日是布魯克林老婆妮可拉31歲生日，布魯克林高調分享老婆美照，還有夫妻熱情擁抱照片，並放閃寫道：「親愛的妮可拉，生日快樂，美麗的女孩！我全心全意地愛妳，能娶到妳做我的妻子，我感到無比幸運！妳是我認識的最有趣、最勤奮的人！寶貝女孩，我迫不及待地想和妳一起永保年輕！」

妮可拉慶祝31歲生日。（翻攝自IG）妮可拉慶祝31歲生日。（翻攝自IG）

布魯克林（左）擁抱愛妻，放閃示愛。（翻攝自IG）布魯克林（左）擁抱愛妻，放閃示愛。（翻攝自IG）

根據英國《太陽報》爆料，會爆出貝克漢親子決裂事件的引爆點是一段「烤雞影片」，只因上個月維多莉亞在Instagram為大兒子布魯克林的烤雞影片按讚，卻被視為違反先前律師函中「不得在社群互動」的要求，之後布魯克林就封鎖爸媽和弟弟們。現在布魯克林斷絕了和父母的互動，卻高調為老婆慶生並示愛，也引來網友兩極觀感。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中