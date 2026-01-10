官司拖垮身心？外媒爆裘莉狀況「比外界想像更嚴重」 子女輪流守護

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉的離婚糾紛纏鬥長達8年。（資料照；法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被譽為好萊塢影壇「票房與影響力並存」的代表人物，安潔莉娜裘莉近年卻頻頻因私生活與健康狀況成為焦點。自與布萊德彼特的離婚官司纏鬥長達8年終於落幕後，雙方仍因法國酒莊股份出售問題對簿公堂，持續消耗彼此心力。外媒更指出，長期法律糾紛與情緒壓力，已對裘莉的身體造成明顯影響，健康狀況「比外界想像中更嚴重」。

據歐美八卦媒體報導，裘莉近期狀態不佳，孩子們對此相當擔憂，已私下達成共識，確保任何時候都有人陪伴在她身旁照料起居，避免她獨自承受身心壓力。即便部分子女已成年、各自搬離住處，仍會主動回家輪流陪伴，展現家庭凝聚力。

請繼續往下閱讀...

回顧布裘情史，從合作《史密斯任務》擦出火花，到迅速墜入愛河、組成橫跨親生與收養子女的大家庭，原本被視為好萊塢最具象徵性的明星家庭之一。然而婚後僅兩年便爆發婚變，離婚過程火藥味十足，不只撕裂兩人關係，也讓孩子們立場逐漸分明，多數選擇與母親站在同一陣線，甚至放棄父姓，象徵性切割父子關係。

知情人士透露，裘莉私下將健康惡化歸因於前夫持續針對酒莊股權交易提告，認為這場官司讓她始終無法真正翻頁、開始新人生。她也曾向孩子們表示，自己其實仍能獨立照顧好生活，不希望他們過度擔心，但對於子女主動安排陪伴一事，內心十分感動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法