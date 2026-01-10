自由電子報
娛樂 電影

《尋秦記》有加長版還有3個結局？最驚喜可能和古天樂這部作品跨界合作

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《尋秦記》在港澳上映後掀起觀影熱潮，古天樂前天也帶著女主角宣萱來台宣傳，掀起影迷熱烈討論。身為總監製及主演的古天樂日前也已爆料將會推出加長版，但強調加長版要超過一定票房才會推出：「要票房先過了某個數字，否則都未必出現。」

古天樂解釋，「因為剪了好多東西，例如和家人相處的情節，會豐富讓觀眾覺得缺失的內容，例如善柔。」他也指出絕對有需要正式進戲院觀看，港媒則報導，暫時目標是1億港幣（約4億台幣）。

古天樂主演的《尋秦記》在港澳大賣，來台也助陣電影氣勢。（華映提供）古天樂主演的《尋秦記》在港澳大賣，來台也助陣電影氣勢。（華映提供）

電影罕見擁有兩個結局，古天樂野再爆出其實有第3個結局，更形容「第3個結局大家會覺得是一份延續」，透露其實片中還有一個接收器的情節，就是為了第3個結局鋪排，不過他說即使有加長版，該結局也不會收錄在內。

最意外的是，古天樂提到將來有可能與其他作品來個「Crossover」（跨界），他提到：「你們以前看過一些戲，好經典的機甲角色，兩個世界會Crossover合作，不過有得搞，好複雜。」此言一出讓影迷相當驚喜，聯想到古天樂另一部作品《明日戰記》。

古天樂作品《明日戰記》。（Netflix提供）古天樂作品《明日戰記》。（Netflix提供）

《尋秦記》已在台上映，古天樂來台也表示只要票房有好成績，希望帶著「大王」林峯一起來台慶功。

