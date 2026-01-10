自由電子報
音樂

梁靜茹1600萬微博突關閉！爆出揣測「惹怒習近平」 公司出面喊告

〔記者邱奕欽／台北報導〕梁靜茹全新巡演《Best，茹果我不唱情歌》日前在攝氏2度低溫下完成廈門站演出，未料演出結束後卻突發狀況，她擁有超過1600萬粉絲的官方微博帳號無預警關閉，頁面顯示「內容暫不可見」，網路上迅速出現各種揣測聲浪，也讓公司出面表態將以法律手段全力捍衛藝人權益，絕不姑息。

日前美國突襲委內瑞拉逮捕前領導人馬杜洛及其妻子引發全球關注，有中國網友隨後二創梁靜茹的歌曲《可惜不是你》改為「可習不是尼」，藉此諷刺中國領導人習近平，導致該歌曲一度在中國部分平台遭禁播。由於梁靜茹的官方微博恰巧在8日關閉，時間點高度重疊，也讓外界猜測她是否因此「被波及」，此為其中一派說法。

梁靜茹日前在攝氏2度低溫下完成廈門站演出。（超級圓頂提供）梁靜茹日前在攝氏2度低溫下完成廈門站演出。（超級圓頂提供）

另一派指出，梁靜茹微博關閉可能與演唱會後的輿論壓力有關，部分中國媒體將焦點放在梁靜茹的廈門演唱會造型，指她身形略顯圓潤、出現雙下巴畫面，引發網友熱議，推測她可能不堪大量外貌評論壓力，才暫時關閉帳號避風頭。

針對外界各種揣測，梁靜茹的經紀公司出面回應，強調微博平台上出現大量不實訊息與惡意抹黑內容，已正式授權巡演主辦單位啟動法律程序，將依法追究相關責任，並表示會以法律手段全力捍衛藝人權益，感謝外界對梁靜茹的關心與支持。

