網紅還沒紅就翻車！喊想看外流片遭炎上 深夜鞠躬謝罪

〔娛樂頻道／綜合報導〕「ㄧ火ㄧ木三個水」頻道的男性成員日前發布一支影片，笑談想看朋友的外流影片，遭到炎上，甚至還直接鎖帳號，在Threads被罵翻。他們神隱一天之後終於發布影片道歉，派出影片專案負責人、媒體部主管以及另外3位當事人出面兩度道歉。

「ㄧ火ㄧ木三個水」坦言做了最錯誤的示範。（翻攝自Threads）「ㄧ火ㄧ木三個水」坦言做了最錯誤的示範。（翻攝自Threads）

10日深夜，當時拍攝影片「ㄧ火ㄧ木三個水」5名成員發出影片道歉，其中的影片專案負責人誠摯地向大家以及合作夥伴鞠躬道歉，表示這段時間看到很多留言，意識到自己的不成熟以及輕率，「拍攝當下只把內容當成玩笑，甚至為了所謂的娛樂效果而口無遮攔，完全忽略了這個議題的嚴重性。」

「ㄧ火ㄧ木三個水」5名成員鞠躬道歉。（翻攝自Threads）「ㄧ火ㄧ木三個水」5名成員鞠躬道歉。（翻攝自Threads）

他表示雖然沒有惡意，但這番言論確實傷害了很多人，也可能讓錯誤的觀念持續被放大，這是應該負起的責任。他強調：「我們要清楚表達，我們不支持也不認同任何形式的影像外流，更不應該在公開平台上討論這件事情，我們做了最錯誤的示範，對此我們沒有任何藉口。」

「ㄧ火ㄧ木三個水」影片專案負責人（中）、媒體部主管（左二）以及另外3位當事人全部拍攝影片道歉。（翻攝自Threads）「ㄧ火ㄧ木三個水」影片專案負責人（中）、媒體部主管（左二）以及另外3位當事人全部拍攝影片道歉。（翻攝自Threads）

其中的女性是公司媒體部主管，雖然在影片中她並沒有跟著男性成員起舞，不過此次也與同事一同出面。她強調未來會更謹慎，強化對相關議題的理解與學習，用更負責任的態度去面對每一次創作。最後再次向所有感到不舒服、受傷還有失望的人，真心的說一聲對不起。

