娛樂 日韓

（直擊）五檔魯夫飛上天！航海王25周年特展必看攻略 索隆香吉士戰鬥神還原

〔記者廖俐惠／台北報導〕超人氣動畫展覽「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」首度移展到海外，即起於臺北「國立臺灣科學教育館」展出為期3個月。此次亮點是超巨型「五檔魯夫」飛躍科教館大廳，不用花錢進場，就能拍到此次展覽的「鎮展之寶」。

超巨型「五檔魯夫」科教館震撼登場。（時藝多媒體提供）超巨型「五檔魯夫」科教館震撼登場。（時藝多媒體提供）

展覽集結《航海王》動畫25週年來的幕後秘辛與眾多精彩篇章，完整呈現草帽一行人一路以來的熱血旅程與情感羈絆，以「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭篇區」及「新四皇區」四大主題作為重點區分，當然最後也有販售週邊，只要單筆消費滿1000元，就會贈送海報。

航海王特展在科教館登場。（記者廖俐惠攝）航海王特展在科教館登場。（記者廖俐惠攝）

◆航海王電視動畫25週年區

首先「航海王電視動畫25週年區」，一進場就能看到草帽小子一行人以兩年後集結於夏波帝諸島的造型迎賓，當時尚未加入的海俠吉貝爾則是穿著招牌服裝，佛朗基、布魯克以及吉貝爾都相當巨大，得要抬頭看才行，這一群等身人形的正對面則有動畫的經典名場面，從紅髮傑克將草帽戴在魯夫頭上，到後續蛋糕島等畫面都應有盡有。

香吉士與QUEEN的戰鬥場景原汁原味呈現。（時藝多媒體提供）香吉士與QUEEN的戰鬥場景原汁原味呈現。（時藝多媒體提供）

◆和之國篇區

接著「和之國篇區」展出草帽小子一行人珍貴的幕後手稿，而此區最大亮點之一，絕對是索隆對上百獸海賊團的KING以及香吉士對決QUEEN（第1062集）的戰鬥名場面，「雙翼」的這兩場戰役堪稱和之國篇最精彩的集數，被網友笑說「簡直是經費爆炸」。

粉絲必拍五檔魯夫。（記者廖俐惠攝）粉絲必拍五檔魯夫。（記者廖俐惠攝）

首先映入眼簾的是香吉士對決QUEEN的動畫畫面，為海賊迷展現出香吉士「魔神風腳」的震撼；而索隆則是以「閻王三刀龍，一百三情飛龍侍極」打敗KING，甚至還出現象徵霸王色纏繞的「黑色閃電」，誰看了都要喊一句「索隆好帥」。

索隆對決KING有夠帥。（記者廖俐惠攝）索隆對決KING有夠帥。（記者廖俐惠攝）

不過該區域不能錯過的還有白色的五檔魯夫，魯夫的五檔模式正是在與百獸海賊團「四皇海道」對決時所激發的，也是經過這一仗，魯夫才正是成為新四皇之一。展覽也限定播映長達2分30秒魯夫對決海道的最終激戰影片，讓你沉浸在動畫的魅力之中。

「蛋頭島篇」魯夫未來服展示。（時藝多媒體提供）「蛋頭島篇」魯夫未來服展示。（時藝多媒體提供）

貝加龐克博士。（記者廖俐惠攝）貝加龐克博士。（記者廖俐惠攝）

◆蛋頭篇區

充滿科幻氣息的「蛋頭篇區」展示了魯夫的服裝、DOM鞋以及頭戴式通訊裝置，此區最有趣的莫過於新型和平主義者熾天使「S-蛇」，搭配AR互動實境體驗，讓粉絲親眼見識「S-蛇」的精彩招式，只要掃瞄就會出現「愛心」，不過不用擔心「會石化」，還能存檔留作紀念喔。「S-蛇」對面則是貝加龐克，長長的舌頭實在相當顯眼。

以漢考克為原型的「S-蛇」搭配AR互動實境體驗，掃描就能看到她發蛇愛心喔。（記者廖俐惠攝）以漢考克為原型的「S-蛇」搭配AR互動實境體驗，掃描就能看到她發蛇愛心喔。（記者廖俐惠攝）

◆新四皇區

魯夫在打敗海道之後晉升四皇，「新四皇區」展示紅髮傑克、小丑巴其、蒙其D魯夫以及黑鬍子汀奇的相關手稿、懸賞單等等，那個「面子很大的男人」與靠著「霸王色運氣」成為四皇的男人，以及讓人恨得牙癢癢的黑鬍子汀奇，現場都有設立展示區，海賊迷可停下腳步細細觀賞。最後也以特別的獨家影片帶領觀眾再次回味魯夫的偉大旅程。

黑鬍子是四皇中強悍的存在。（記者廖俐惠攝）黑鬍子是四皇中強悍的存在。（記者廖俐惠攝）

五檔魯夫珍藏動畫分鏡手稿展出。（時藝多媒體提供）五檔魯夫珍藏動畫分鏡手稿展出。（時藝多媒體提供）

魯夫與艾斯在頂上戰爭並肩作戰，卻是許多海賊迷不願再回顧的篇章之一。（記者廖俐惠攝）魯夫與艾斯在頂上戰爭並肩作戰，卻是許多海賊迷不願再回顧的篇章之一。（記者廖俐惠攝）

騙人布（右起）、香吉士、喬巴依序加入草帽小子海賊團。（記者廖俐惠攝）騙人布（右起）、香吉士、喬巴依序加入草帽小子海賊團。（記者廖俐惠攝）

羅賓（右起）、佛朗基、布魯克以及吉貝爾都相當巨大。（記者廖俐惠攝）羅賓（右起）、佛朗基、布魯克以及吉貝爾都相當巨大。（記者廖俐惠攝）

魯夫（右起）、索隆、娜美在航海王特展最開頭迎賓。（記者廖俐惠攝）魯夫（右起）、索隆、娜美在航海王特展最開頭迎賓。（記者廖俐惠攝）

◆展覽資訊

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室

展覽日期：2026/1/10（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

