娛樂 電視

祖雄控小姨子「白吃白住拒分擔」 佳娜姊妹失控當場互毆

〔記者邱奕欽／台北報導〕大馬籍祖雄與烏克蘭籍名模佳娜婚後迎來二寶「季季」，跨國婚姻原本洋溢幸福氣氛，卻因小姨子歐莉雅長住家中爆發嚴重摩擦。祖雄近日控訴小姨子不僅拒絕分擔家事，生活費全由他與老婆負擔，甚至因溝通破裂，親眼目睹姊妹倆當場動手互毆，讓他身心俱疲。

祖雄與佳娜近日在節目《11點熱吵店》談及這段幸福婚姻背後的壓力，他透露小姨子歐莉雅來台同住已近2年，期間所有食宿與生活開銷幾乎都由夫妻倆支出，卻始終無法獲得對等的家庭協助。祖雄強調自己並非把歐莉雅當成「免費保母」，只是希望在夫妻工作忙碌時，身為家人的妹妹能適時伸出援手，一起分擔照顧孩子的責任。

祖雄（下排左）與佳娜（下排右）婚後幸福美滿，卻因小姨子歐莉雅（上排右）與岳母（上排左）來台後，導致家庭關係產生摩擦。（翻攝自IG）祖雄（下排左）與佳娜（下排右）婚後幸福美滿，卻因小姨子歐莉雅（上排右）與岳母（上排左）來台後，導致家庭關係產生摩擦。（翻攝自IG）

不過，祖雄最感到心寒的是，歐莉雅多次以個人私事為由拒絕幫忙，讓他覺得付出與回報嚴重失衡，由於雙方語言與文化隔閡，他只好請佳娜出面溝通，沒想到過程卻失控。佳娜回憶，原本只是詢問妹妹不願幫忙的原因，雙方情緒卻瞬間爆發動手互毆，讓祖雄看傻趕緊上前勸架，無奈自己成了「夾心餅乾」。

除了家事分配不均，生活習慣差異也成為另一顆未爆彈，祖雄直言身為處女座的自己，對整潔要求極高，姊妹倆則屬於較隨性的天秤座，尤其佳娜的母親與妹妹來台後，「吃完飯地板全是食物殘渣、垃圾丟不準、剩菜塞冰箱忘記清！」最終清潔工作全落在他身上。對此，佳娜也坦言，姊妹倆的確較不拘小節，而祖雄近乎苛求的家規讓家庭氣氛日漸緊繃，讓妹妹萌生想回烏克蘭的念頭。

點圖放大header
點圖放大body

