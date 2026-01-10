自由電子報
娛樂 電視

（專訪）男星手握3面「免役金牌」笑不出來 自揭「不用當兵」真相

〔記者蕭方綺／專訪〕鄒承恩演出的影集《整形過後》今晚播出完結篇，他在劇中身為整外醫師，為證明自己的價值，和温昇豪針鋒相對。戲外，海歸回來的他曾當過銀行IT、年收百萬的工程師，後來轉職演戲，觀念保守的爸爸反對、質疑一樣都沒少過，但他努力靠作品證明自己。

鄒承恩曾當過銀行IT、年收百萬的工程師，後來轉職演戲。

他說爸爸永遠是第一個坐在電視機前看他作品的人，當年他以《哇！陳怡君》入圍金鐘男配角，爸爸一邊看一邊罵：「亂演啊，哪有真的這樣！」他只能解釋「這是戲劇效果啦」，但也從中看到爸爸愛小孩的獨特方式。

鄒承恩（左）在《整形過後》和温昇豪針鋒相對。

此外，去年男星連爆閃兵爭議，45歲的他從小愛打籃球，在美國唸書時還是校隊，卻「三疾纏身」，因他在成功嶺入伍受訓快一個月，意外因僵直性脊椎炎被驗退，後來還發現有自發性氣胸，連膝蓋十字韌帶也開過刀，自嘲手上握著「三面不用當兵的免死金牌」。

鄒承恩當兵前不知有病史。

他並沒有僵直性脊椎炎的遺傳史，因此當兵前不知有病史，只覺得「每天早上起床都不舒服」，後來診斷成立後，順理成章驗退。沒想到退伍後有次打籃球，他背部劇痛、呼吸不順，就診才發現是氣胸，醫生勸他開刀可一勞永逸，只是原本預期一週的恢復期，卻因肺部不斷漏氣，最後整整住院1個月。

而後他為《痞子英雄》武打戲瘋狂增肌，雖苦嘆胸肌練再勤，都沒有趙又廷來得輕鬆，好在因肌肉量增加，身體變壯，氣胸發作頻率下降，只是長期拍戲過操，膝蓋十字韌帶也因此受傷動刀。

鄒承恩自嘲手上握著「三面不用當兵的免死金牌」。

他還提到前陣子閃到腰，針灸時順便推拿，隔天卻痛到起不來，右腿整條發麻，驚覺僵直性脊椎炎本就不能推拿，仍硬撐陪兒子跑公益路跑四公里。他坦言自己一直不覺得驗退免役是鬆口氣的結局，「氣胸光是養好就花半年時間，僵直性脊椎炎更是一輩子，寧可不要免役，健康比較重要。」

點圖放大body

