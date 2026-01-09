自由電子報
娛樂 最新消息

男網紅笑喊「想看外流影片」 Threads被炎上秒鎖帳號被酸爆

「ㄧ火ㄧ木三個水」的A男（上排左）、B男（上排右）、C男（下排左）以及D男。（翻攝自Threads）「ㄧ火ㄧ木三個水」的A男（上排左）、B男（上排右）、C男（下排左）以及D男。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一個叫作「ㄧ火ㄧ木三個水」的頻道日前發出影片，立刻遭到炎上，原因是影片中的多名男子聲稱，若是朋友的影片外流會想去看，嬉鬧的態度隨即被網友灌爆，該平台在事後立刻下架影片，整個頁面鎖起來了，被網友狠酸出了事就逃。

該頻道的影片中討論若是朋友的影片被外流是否會去看？A男坦言：「我會好奇，為什麼不會（去看）？都已經被外流了。」另一B男也興奮跳起來表示會去看，C男也舉手贊同，D男則表示：「我外流我甚至分享給他，對一部影片，看完是尊重。」不過A男表示，看外流的影片不一定是因為「色」，有可能是想關心是什麼情況？但立刻被現場眾人打臉「不可能」。中間的女性直言被外流卻還要被看，會覺得不舒服，有沒有尊重當事人的感受很重要。

該影片在Threads上有超過上萬人點讚，連網紅「中指通」都不忍了，怒嗆：「外流不是A片，外流就是犯罪，還在『對一部影片看完是尊重』，尊你老師啦！」更表示：「良心建議你們做點別的，錄一堆X話大談還偷刪影片裝沒事真的有夠下頭。」網友也紛紛表示，「好噁⋯這女生確定還要跟這群人當朋友嗎」、「他們的眼神是發自內心覺得自己講出來的話很好笑很有趣欸」、「好可怕，外流跟a片分不清楚」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

