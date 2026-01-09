自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本社長當男優！猥褻15歲嫩妹偷拍AV 硬碟搜出1700部不雅片

粟津彰被指控在歌舞伎町誘騙女性。（達志影像）粟津彰被指控在歌舞伎町誘騙女性。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本娛樂經紀公司的51歲社長涉嫌哄騙15歲女學生拍攝AV，甚至親自上陣，警方還在其住家搜出1700部的不雅影片，實在令人髮指。

綜合日本媒體報導，位在東京澀谷區的娛樂經紀公司「KAKERU ENTERTAINMENT」的社長粟津彰，在歌舞伎町以4萬日幣（約台幣8013元）哄騙一名不到16歲的女學生，並對她進行猥褻，甚至還將整個過程拍成AV。粟津彰還對女孩們謊稱「我會用AI修圖」，結果女學生們的臉根本就沒有做任何後製，且未經女孩們同意就直接販售出去，以此獲利。

據了解，粟津彰從2024年7月就開始對歌舞伎町週邊的10幾歲到20幾歲的女性下毒手，警方更在粟津彰家中搜出硬碟，裡面竟然有多達1700個不雅影片，且透過出售這些影片，粟津彰獲利超過1000萬日圓（約台幣200萬元）。粟津彰在接受調查時，坦言輸給了自己的性慾，不過強調這些女孩子都已經18歲了，否認部分指控。而KAKERU ENTERTAINMENT則是發出道歉聲明，強調已經將粟津彰解雇。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中