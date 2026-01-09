日本社長當男優！猥褻15歲嫩妹偷拍AV 硬碟搜出1700部不雅片

粟津彰被指控在歌舞伎町誘騙女性。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本娛樂經紀公司的51歲社長涉嫌哄騙15歲女學生拍攝AV，甚至親自上陣，警方還在其住家搜出1700部的不雅影片，實在令人髮指。

綜合日本媒體報導，位在東京澀谷區的娛樂經紀公司「KAKERU ENTERTAINMENT」的社長粟津彰，在歌舞伎町以4萬日幣（約台幣8013元）哄騙一名不到16歲的女學生，並對她進行猥褻，甚至還將整個過程拍成AV。粟津彰還對女孩們謊稱「我會用AI修圖」，結果女學生們的臉根本就沒有做任何後製，且未經女孩們同意就直接販售出去，以此獲利。

據了解，粟津彰從2024年7月就開始對歌舞伎町週邊的10幾歲到20幾歲的女性下毒手，警方更在粟津彰家中搜出硬碟，裡面竟然有多達1700個不雅影片，且透過出售這些影片，粟津彰獲利超過1000萬日圓（約台幣200萬元）。粟津彰在接受調查時，坦言輸給了自己的性慾，不過強調這些女孩子都已經18歲了，否認部分指控。而KAKERU ENTERTAINMENT則是發出道歉聲明，強調已經將粟津彰解雇。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

