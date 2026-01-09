自由電子報
娛樂 最新消息

「娜魯7-11」歌后A-Lin皮草惹爭論 網怒：為何扯原住民

A-Lin的原住民身分被網友拿出來質疑，引發不少抗議聲浪。（資料照，台東縣政府提供）A-Lin的原住民身分被網友拿出來質疑，引發不少抗議聲浪。（資料照，台東縣政府提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台東跨年演唱會《東！帶我走》在「烈酒女團」的歡樂氣氛中，完勝其他縣市跨年演唱會，成為最嗨、最有趣、最具特色的傳奇跨年演出。其中歌后A-Lin將《那魯灣情歌》用幽默方式唱出「那魯one、那魯two、那魯7-11」一夕成為洗腦魔曲，至今仍是網路熱門討論話題。不過，有網友質疑A-Lin在台上穿了一件皮草大衣，更直言「因為是原住民，所以穿皮草就不會有剝削動物的形象問題嗎？」爆發網路爭議，更有人怒問：為何要特別強調是原住民？

A-Lin在跨年晚會上身穿白色背心搭配黑色緊身皮褲，最外層則是一件效果十足的皮草大衣，看起來氣場拉滿，但有人質疑A-Lin身上的大衣只要是時髦的人」都能看出，並非以合成纖維材料做出的仿真環保皮草，更刻意強調「原住民」身分，激怒不少人。

A-Lin在《東！帶我走》跨年晚會台上穿了一件皮草大衣引起網路熱議。（翻攝自IG）A-Lin在《東！帶我走》跨年晚會台上穿了一件皮草大衣引起網路熱議。（翻攝自IG）

網友反駁A-Lin穿什麼跟她的原住民身分有何關係？再者，「時髦的人」只透過螢幕，沒摸到也沒燒過，竟然就能鐵口直斷是真皮草還是環保皮草，根本有神通，用感應就能辨真偽。不少人更進一步指出「該檢討的是皮草，為何要扯原住民？滿滿的種族歧視欸」、「把原住民拿來當作皮草倫理討論前提，本身就是一種偏頗與刻板印象」，最後建議希望真的關心皮草爭議，不要扯原住民身分，「直接找相關單位詢問，很難嗎」？

