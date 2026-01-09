蔡依林遭抹黑現蹤了！出道26年「首次大動作提告」好友曝近況

蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會遭抖音網紅「斯理亞」抹黑演唱會內容涉及邪教。（資料照，凌時差提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡依林《PLEASURE》大巨蛋巡演甫完美落幕，6月將前進中國鳥巢連唱2場，卻突遭抖音網紅「斯理亞」指控演唱會內容涉及邪教。面對指控，蔡依林罕見採取法律行動，出道26年首度提告反擊。風波延燒之際，蔡依林的身影如今也現蹤曝光，私下的現況則由知心好友揭曉。

蔡依林出道至今首度開告，對象則被起底曾是《超級星光大道》第5季選手的梁曉珺，近年以網紅身分「斯理亞」活躍於抖音，過去更曾多次公開評論、批評當紅藝人，甚至批評過南韓女團BLACKPINK的Lisa，相關言論也曾引爆粉絲不滿情緒，因此被指有「愛抹黑」、「愛蹭流量」的陋習。

請繼續往下閱讀...

許哲珮（左起）今分享與蔡依林、江美琪私下聚首合照。（翻攝自IG）

隨著正式提出告訴，蔡依林的現況及動向也成為外界關注焦點，她的身影今（9日）出現在知心好友的合照中，身旁則是同為歌手的「紅髮精靈」許哲珮以及「小美」江美琪，3人一同聚餐神情輕鬆、氣氛溫暖，許哲珮也在貼文中寫下「女孩x女孩x女孩聚會！大聊特聊！超級開心！能量補滿！」蔡依林的狀態極佳，透過好友陪伴為自己補充能量，風波之中依舊保持穩定心情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法