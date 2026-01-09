自由電子報
娛樂 最新消息

安聖基告別式600人送行！鄭雨盛哽咽捧遺照 兒子淚崩「爸在天國惦記著電影」

李政宰、鄭雨盛兩位好友一同送別大前輩安聖基。（達志影像）李政宰、鄭雨盛兩位好友一同送別大前輩安聖基。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國國民影帝安聖基今天（9日）出殯，現場聚集了大約600人，電影界的「忠武路演員」哀戚道別這位零負評的大前輩。鄭雨盛捧著安聖基的遺照走在最前頭，李政宰則是負責捧著政府授予安聖基的最高等級「金冠文化勳章」（금관문화훈장），現場氣氛格外肅穆。

薛景求現身安聖基告別式，一臉嚴肅哀戚。（達志影像）薛景求現身安聖基告別式，一臉嚴肅哀戚。（達志影像）

安聖基在1月5日逝世，享壽74歲，告別式今天上午在明洞天主教堂舉行，包括韓國文化體育觀光部長、鄭雨盛、李政宰、薛景求、朱智勛、Bada、趙宇鎮、鄭俊鎬、玄彬、卞耀漢、朴哲民、朴海日等人都到現場，其中女歌手Bada望著棺木，更是泣不成聲。鄭雨盛代表致詞，回想起在2000年拍攝電影《武士》時，表示安聖基前輩有著不想給別人造成負擔的體貼，「那位用『無色無味』來守護自己的前輩，其實比任何人還要芬芳，以鮮明色彩閃耀的人。」

Bada送別安聖基淚崩。（達志影像）Bada送別安聖基淚崩。（達志影像）

鄭雨盛手捧安聖基遺照，李政宰則是捧著金冠文化勳章，後方的薛景求則是扶棺。（達志影像）鄭雨盛手捧安聖基遺照，李政宰則是捧著金冠文化勳章，後方的薛景求則是扶棺。（達志影像）

鄭雨盛哽咽地說：「前輩從童星開始，一直走到現在，持續從事演員活動，始終守護並延續韓國電影的精神，在這個容易遺忘無數價值的時代裡面，前輩用『安聖基的語言』表達了價值的珍貴。」鄭雨盛表示，安聖基把片場當成家，是一個不對人說難聽話的溫柔的人，是代表韓國的真誠演員。

朱智勛一臉嚴肅，送別安聖基。（達志影像）朱智勛一臉嚴肅，送別安聖基。（達志影像）

安聖基的兒子安多彬（音譯）則是家屬代表，他在告別式朗讀了一封安聖基在他5歲時寫給他的信，哽咽地念出父親希望他成為一位謙遜、正直、懂得愛人且心胸寬大的人，「別忘了這世界上無法被取代的就是善良的人」，安多彬一說出這句話，台下無不拭淚。安多彬也認為，爸爸就算在天國，一定也會想著電影，並準備著自己的演出。在告別式結束後，鄭雨盛捧著安聖基的遺照，李政宰負責「金冠文化勳章」，薛景求、朴海日、趙宇鎮、朱智勛、朴哲民等人則是扶著棺木步出教堂，完成告別式。

