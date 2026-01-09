自由電子報
娛樂 最新消息

鄭家純宣布流產 死對頭陳沂9字回應

鄭家純在社群平台發文證實流產消息。（翻攝自臉書）鄭家純在社群平台發文證實流產消息。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕鄭家純日前在社群平台發文，透露自己在懷孕第9週時，確認胚胎停止發育，必須終止妊娠，證實了流產消息。長期跟鄭家純對著幹的網紅陳沂今（9）也發文對此事作出評論，陳沂說「很多人來問我雞排妹（鄭家純）小產？發表這個評論一定會上新聞，還有很大的機會被炎上」，最後表示「對於她（鄭家純）的遭遇很遺憾」但直言「報應不該發生在無辜的生命上」祝福她早日康復。

鄭家純懷孕第9週時，確認胚胎停止發育，必須終止妊娠。（翻攝自臉書）鄭家純懷孕第9週時，確認胚胎停止發育，必須終止妊娠。（翻攝自臉書）

鄭家純在宣布流產消息時，也提到立法院排審《人工生殖法》修正草案，她指出藍白立委提出5種版本有納入「代理孕母專章」，無論主張有償或無償代孕，都無法讓她接受。鄭家純說，自己因產檢發現胚囊發育晚了一週，確定停止發育後，只能終止妊娠，身體出現少量出血、腹痛等症狀，睡眠也因疼痛斷斷續續。有了血淚經驗後，她不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到以無償代孕掩飾發生剝削弱勢婦女的行為。

陳沂祝鄭家純早日康復，但兩人在代孕問題又意見相左。（翻攝自臉書）陳沂祝鄭家純早日康復，但兩人在代孕問題又意見相左。（翻攝自臉書）

陳沂直言鄭家純「不應該拿自己的悲劇去偷渡政治」，且由於鄭家純說出如果自己未來不能生孩子，也絕對不會找代孕。這又讓陳沂撿到槍，直言「你不需要不代表別人不需要」。

陳沂認為鄭家純還有生育可能，但有些人天生就被剝奪生育可能性，陳沂將「代孕」視為一個工作選擇，你情我願的交易，「如果沒有完善的法律規劃，反而容易造成黑市，對雙方都沒有保障」。兩人顯然意見相左，陳沂文末說：我是不懂為什麼反對的人都先入為主認為，代孕是被剝削的？建立完善的制度，才能避免這種狀況啊！

