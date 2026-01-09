田馥甄哭了！夜不成眠原因曝光 驚洩焦慮心聲

田馥甄日前到韓國旅行，不忘造訪白羊寺靜心修行。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕田馥甄日前到韓國旅行，不忘造訪白羊寺靜心修行。今天她突然在社群吐露低潮心情，坦言因睡眠狀況不佳而沮喪，甚至忍不住落淚。

田馥甄透過IG限時動態分享近況，表示清晨4點多醒來後便難以再入睡，好不容易睡著，卻又做了惡夢，被鬧鐘叫醒後情緒更加低落。

她無奈表示，為了改善睡眠已付出許多努力，卻仍無法夜夜好眠，「成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠」，甚至因此「流了幾滴眼淚」。

隨後田馥甄仍出門上瑜伽課，試圖逼自己放下負面情緒，卻被瑜伽老師察覺異樣，輕聲對她說：「Hebe，笑一個。」她雖立刻露出笑容，卻也驚覺自己的情緒並未藏好。

所幸瑜伽老師進一步引導，她在真心大笑時感受胸腔的擴張，照著指示練習，雖一度想哭，卻坦言在笑出來的瞬間，心也跟著鬆開了。

田馥甄突然在社群分享內心的哀傷，表示在瑜伽老師的引導下，感受到被溫柔療癒的力量，更形容對方就像在需要時出現的小天使。

她也期盼粉絲都能遇見生活中的小天使，「如果沒有，就發自內心笑一個，有時候笑著笑著，就開心了。」

