自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

田馥甄哭了！夜不成眠原因曝光 驚洩焦慮心聲

田馥甄日前到韓國旅行，不忘造訪白羊寺靜心修行。（翻攝自臉書）田馥甄日前到韓國旅行，不忘造訪白羊寺靜心修行。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕田馥甄日前到韓國旅行，不忘造訪白羊寺靜心修行。今天她突然在社群吐露低潮心情，坦言因睡眠狀況不佳而沮喪，甚至忍不住落淚。

田馥甄透過IG限時動態分享近況，表示清晨4點多醒來後便難以再入睡，好不容易睡著，卻又做了惡夢，被鬧鐘叫醒後情緒更加低落。

她無奈表示，為了改善睡眠已付出許多努力，卻仍無法夜夜好眠，「成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠」，甚至因此「流了幾滴眼淚」。

隨後田馥甄仍出門上瑜伽課，試圖逼自己放下負面情緒，卻被瑜伽老師察覺異樣，輕聲對她說：「Hebe，笑一個。」她雖立刻露出笑容，卻也驚覺自己的情緒並未藏好。

所幸瑜伽老師進一步引導，她在真心大笑時感受胸腔的擴張，照著指示練習，雖一度想哭，卻坦言在笑出來的瞬間，心也跟著鬆開了。

田馥甄突然在社群分享內心的哀傷，表示在瑜伽老師的引導下，感受到被溫柔療癒的力量，更形容對方就像在需要時出現的小天使。

她也期盼粉絲都能遇見生活中的小天使，「如果沒有，就發自內心笑一個，有時候笑著笑著，就開心了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中