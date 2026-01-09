自由電子報
娛樂 最新消息

諷李多慧不夠！脫口秀演員嗆李珠珢「三Ｘ」更酸台男太迷戀啦啦隊

脫口秀女演員林妍霏（左起）因諷刺韓籍啦啦隊女神李多慧、李珠珢遭到炎上。（組合照，翻攝自臉書）脫口秀女演員林妍霏（左起）因諷刺韓籍啦啦隊女神李多慧、李珠珢遭到炎上。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕脫口秀女演員林妍霏近期在單口喜劇專場《喜劇怨偶》中一段表演引爆爭議，她在段子中不只諷刺韓籍啦啦隊女神李多慧，更點名看完李珠珢的喝水廣告後忍不住脫口「三Ｘ」，相關內容隨即遭到炎上，她也因此被質疑是否已超越喜劇界線？

林妍霏在演出中先是嘲諷台灣社會對韓籍啦啦隊女孩的迷戀現象，狠酸「你們不覺得現在台灣男生太迷戀啦啦隊女孩了嗎？」並認為部分男性對韓國女生存在高度偏愛，甚至直言「現在台灣女生已經滿足不了他們，要專門從韓國進口，他們才喜歡！」等字句加以形容。

不僅如此，林妍霏隨後舉例李珠珢在廣告中喝水的模樣，以不標準的中文模仿並介紹自己，再搭配喝水畫面與諧音梗，最後直言「那時我看完，我想說三Ｘ啊！這樣也可以？這樣OK？」她表示原以為留言區會出現大量批評，卻發現多數留言都是男性粉絲大讚「接地氣」、「可愛」，讓她感到相當不解，相關言論被轉傳後，迅速引爆多數網友的反彈情緒。

事件延燒後，網友們批評聲浪不斷，有人直指林妍霏「眼紅男性迷戀啦啦隊女孩卻沒迷戀她！」也有人認為身為女性卻以刻板、貶低語言評論其他女性，十分不妥當；不過，仍有少數聲音替林妍霏緩頰，強調自己曾到現場觀看，當時笑聲不斷，並認為該段子真正嘲諷的對象，其實是廣告設定與目標受眾，而非女主角本人，爭議持續發酵。

