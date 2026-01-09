（影）前助理遭網暴輕生？莫莉首發聲曬證據反擊 與前助理母親對話曝光

莫莉（右）與其經紀人發影片聲明。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕時尚網紅莫莉爆出前助理爭議，莫莉今（9）日與經紀人Henry拍片回應，針對「逼迫助理」「拖欠薪資」「加班費糾紛」及「遭詐騙近百萬」等指控逐一說明，並公開多張對話紀錄，強調影片目的在於釐清事實、導正不實訊息。

回顧助理爭議事件，去年底傳出莫莉遭前私人助理背叛，甚至因此捲入金錢糾紛與詐騙風波，當時經紀人Henry發出聲明釐清整起事件，指該前助理在職期間多次以「莫莉私人助理」名義向外借用信用卡或請他人代墊款項但未經團隊授權，導致莫莉個人工作室因此受害，蒙受重大金錢損失。不過此事竟引發前助理遭網路霸凌，最後想不開而輕生。

請繼續往下閱讀...

莫莉表示，新聞曝光後團隊第一時間致電前助理母親關心，但對方表示未接獲警方或醫院通報，對外界傳出的「墜樓輕生」情況並不知情。

談及詐騙案，莫莉說前助理於2025年2月入職，負責帳務與對外聯繫，未料8月查帳時發現公司帳戶被匯出兩筆不明款項，共98萬9094元。前助理坦承遭詐騙，並是在未依流程查核下，將款項匯給一名冒充海外合作司機者。莫莉雖震驚，但仍陪同報案、安撫對方，甚至表明不追究賠償。

然而團隊後續得知，前助理向外散布「公司欠薪、要求代墊款」等不實說法，甚至擅自假借KOL與經紀公司名義對第三方究責，已造成誤解。莫莉強調，公司制度明確，從未拖欠薪水或要求員工墊款。

前助理於11月6日主動離職，雙方簽署自請離職與和解協議，內容載明莫莉不再追究詐騙款項。離職後，前助理又稱遭資遣並要求高額加班費，公司仍同意依法重新核算。11月10日核算期間，公司接到自稱前助理姊姊（律師）的訊息，稱前助理輕生未遂，並揚言曝光事件，過程多有疑點，團隊因此發布聲明並關閉留言。

對於外界稱「封口費」的17萬0106元，莫莉澄清那是依法結算的薪資與特休折現，並非封口。莫莉最後表示，身為公眾人物會接受批評，但不會再承受不實指控，未來若遭惡意抹黑將採法律行動。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

在 Instagram 查看這則貼文 莫莉 Molly Chiang（@molly_chiang）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法