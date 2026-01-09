韓總統李在明思念的「女明星」 喊話習近平：借給我們

韓國總統李在明在訪中期間開玩笑說：把福寶借給我們吧。（韓聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國總統李在明訪問中國，兩方也就是否租借大貓熊方案展開討論，李在明甚至笑呵呵地開玩笑說：那就把「福寶」借給我們吧。這位盤踞在李在明心裡的「福寶」就是首隻在韓國以自然繁育方式誕生的大貓熊，她在韓國大受歡迎，甚至有多首自己的主題曲，還曾經和飼養員「姜爺爺」姜哲遠、「宋爺爺」宋永寬拍攝過電影《再見，福寶》。

韓國目前在愛寶樂園有4隻向中方租借的大貓熊，分別是前總統朴謹惠時期商借的「樂寶」（原名：園欣）、「愛寶」（原名：華妮），兩隻大貓熊的租借期限為15年，也就是2016年3月被租借到愛寶樂園，租期將持續至2031年。

請繼續往下閱讀...

從李在明（上）的一句玩笑話就能看出大貓熊福寶在韓國民眾心中地位。（翻攝自Threads@pubao_bibi）

疫情期間，最受全世界矚目的樂寶與愛寶在兩位爺爺的努力下，成功孕育出愛的結晶，2020年7月福寶呱呱墜地，瞬間成為全韓國人民心中「幸福的寶貝」。根據大貓熊國際合作協定，在國外出生的大貓熊幼崽通常在2到4歲期間返回中國，因此福寶在將近4歲時，被送回中國，當時許多民眾到愛寶樂園看福寶，還哭成一片淚海，福寶整個返中的過程也時刻被直播。

以大貓熊福寶為主角的電影《再見，福寶》在台灣上映時票房衝破兩千萬。（翻攝自官網）

過沒多久，電影《再見，福寶》上映，在台灣成為票房大黑馬，衝出逾2千萬票房，姜爺爺甚至親自到台灣替孫女宣傳、打片。直到現在台灣的福寶粉還是會在節慶時以公車車體廣告、電子螢幕投放讓福寶出現在大家面前。

福寶的雙胞胎妹妹睿寶（上）、輝寶。（翻攝自愛寶樂園）

之後，2023年7月愛寶又生下雙胞胎睿寶和輝寶，現在已和媽媽分開展覽的雙胞胎再度掀起話題，只不過有了福寶的離開，更多姨姨們一想到睿寶跟輝寶有朝一日也要回中國，就忍不住鼻酸。

中國租借給韓方15年的大貓熊愛寶（原名：華妮）。（翻攝自愛寶樂園）

中國租借給韓方15年的大貓熊樂寶（原名：園欣）。（翻攝自愛寶樂園）

李在明訪中期間，雙方商定「今後進一步深化合作」，不過李在明看似玩笑的一句話「把福寶借給我們吧」，不但看出福寶深受韓國人喜愛，更是眾多韓國民眾心目中的白月光。福寶返回中國後，被安置在神樹坪基地，目前仍無參與繁育計畫打算，不過許多韓國姨姨都會飛往中國，看望福寶是否過得好？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法