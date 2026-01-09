震撼彈！中國「粉絲數8位數頂流藝人隱婚生子」 網友獵巫登熱搜

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國娛樂圈風波一波未平、一波又起！繼名媛司曉迪自爆「睡遍大咖」、檀健次捲入與19歲新人劉一諾的緋聞後，今又有震撼級爆料，讓網友議論連連。有網友直指「粉絲數破8位數的頂流藝人其實早已隱婚生子」，消息一出立刻引爆全網熱議，掀起一場宛如獵巫般的猜測潮，多名坐擁千萬粉絲的男星紛紛被點名，相關話題也以驚人聲量衝上社群平台熱搜冠軍。

網友紛紛猜測「頂流藝人其實早已隱婚生子」的到底是誰。（翻攝自微博）

從流出的截圖可見，爆料者語氣誇張直呼「內娛又有男流量當爹啦」，並賣關子表示還有後續「挖墳級」內容即將曝光，挑釁意味濃厚。

網友說，這位被爆料的男星粉絲量超八位數，即千萬級，非偶像團體出身，早在2023年就已與圈外素人結婚並育有孩子，但對外始終維持「專心拚事業、感情空白」的長期單身人設，曾與頂級女星合作S+級影視作品，如古裝劇或電影。雖然爆料全文未點名道姓，但「曝粉絲8位數頂流隱婚生子」火速登上熱搜第一名。

對於爆料，網友反應兩極。有人認為婚姻與生育屬於藝人私領域，外界不應過度干涉；也有人質疑若長期以「單身人設」吸金，卻刻意隱瞞婚育事實，恐怕已傷害粉絲信任。此外，傳出已有品牌擔心藝人隱瞞婚育狀況恐誤導消費者、影響形象，正研議在未來代言合約中，增列「隱瞞婚育行為」的違約條款。

