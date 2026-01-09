自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）郭書瑤失業2年又失戀 被虧「胯下很空」不害羞...盼沒病痛死去

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》飾演話題網紅「何百芮」。（彼此影業提供）郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》飾演話題網紅「何百芮」。（彼此影業提供）

〔記者李紹綾／專訪〕郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》化身網紅，大聊情趣用品業配，戲外的她單身7年，靠「凱格爾運動」練內在美，自曝曾慘遇「失業加失戀」的雙重地獄。

姚淳耀劇中教郭書瑤開車，兩人在車上冷靜對話「我進去了、你進來」，台詞充滿性暗示，但兩位正經八百的I人完全沒歪樓也沒笑場。郭書瑤苦笑說，因為自己沒駕照也不會開車，當下緊張到腦袋一片空白：「我沒有印象這場戲了，怎麼辦！」

更慘的是，郭書瑤還得開車載飾演駕訓班教練的退役職業棒球選手郭泓志，讓她壓力爆表，直喊：「畢竟他是國寶級的人物，我壓力多大啊！」她透露劇組每天都會開安全會議，但只要有她開車的戲，「那天的安全事項都是『離我遠一點』，請大家離我遠一點，所以我壓力很大」。

至於是否是「三寶」？郭書瑤笑說：「我根本不會（開車）。」不過劇組有先安排她去學怎麼開車，但後來得知要載人，還是覺得很恐怖，「而且還是載郭泓志，要很小心保護他的那一種，很有壓力」，被問倒車要打什麼檔？她試探性問：「P嗎？R喔……所以我就沒考駕照啊！」

郭書瑤大力推廣女性必做「凱格爾運動」。（彼此影業提供）郭書瑤大力推廣女性必做「凱格爾運動」。（彼此影業提供）

郭書瑤劇中被前男友劈腿後，感情空窗一年，被虧「胯下很空」，經常透過「買玩具」解決需求。聊到這段劇情，她瞬間變「衛教大使」，大力推廣女性必做的「凱格爾運動」（骨盆底肌肉收縮運動、提肛運動），她強調這不只是為了性功能，更是為了對抗老化、改善漏尿，甚至還能預防痔瘡，「這是普羅大眾女生應該要知道的知識」。她分享，現在科技發達，可以用手機紀錄訓練數據，「我很在意自己的身體狀況，我希望我是可以沒有病痛的死掉」。

郭書瑤自曝靠「凱格爾運動」練內在美。（彼此影業提供）郭書瑤自曝靠「凱格爾運動」練內在美。（彼此影業提供）

除了練肌肉，郭書瑤和搭檔姚淳耀在飲食管理上也相當自律。姚淳耀為了增肌減脂，一天塞6餐還要秤重計算克數，甚至會把燕麥、鷹嘴豆、豆腐帶到劇組打成汁喝掉，被郭書瑤嫌棄「感覺很不好喝」；而郭書瑤則嚴格調配澱粉、蛋白質與水果比例，深信「吃得乾淨會長得漂亮」。

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》飾演話題網紅「何百芮」。（彼此影業提供）郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》飾演話題網紅「何百芮」。（彼此影業提供）

孫可芳、鍾瑶前年憑第一季的《何百芮的地獄毒白》雙雙入圍金鐘59戲劇節目女配角，唯獨女主角郭書瑤未入圍，被問是否會在意？她豁達說：「完全不會在意。」對她而言，演員的成就感來自療癒觀眾，「每個演員追求的不一樣，我追求的是我的戲要很多人看」。曾有男粉絲原本想不開，看了她演的電影《志氣》振作起來，讓她感動落淚，「獎項確實是專業的肯定，也有運氣成分在，我拍戲真正的使命感，還是希望可以給大家不一樣的啟發

郭書瑤也提到，自己曾因合約到期失業2年，「花了滿長時間調適心理，其實從《何百芮》到現在，我也2年沒拍戲了，只是大家沒有覺得很久」，再加上曖昧半年的對象告吹，當時她靠著「閉關一個禮拜，一直哭，不吃東西，是真的吃不下」的SOP度過情傷。

郭書瑤自嘲長得一副戀愛腦，卻從沒演過真正的戀愛戲：「我沒有演過真的戀愛的那種戲，真的沒有，《志氣》要談戀愛人就往生了、《未來媽媽》是直接進入婚姻、《原來一家人》角色還直接結婚了、《稍息立正我愛你》我是女追男，追到最後一集，還不知道人家有沒有要跟我在一起……我也好想體驗那種跟富二代談戀愛，對方媽媽拿錢給我，叫我跟她兒子分手的戲。」

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品。影集於1月4日起，每週日晚上9點於八大戲劇台播出、10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix播出。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

