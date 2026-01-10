自由電子報
娛樂 最新消息

【12星座週末運勢】2026吉運大補帖！「這2天」化挫折為動力

本週火星與太陽合相在摩羯，雖帶來不平靜的一週，但隨著下弘月天秤的到來，也在提醒著我們，是時候化挫折為強大動能了！（達志影像）本週火星與太陽合相在摩羯，雖帶來不平靜的一週，但隨著下弘月天秤的到來，也在提醒著我們，是時候化挫折為強大動能了！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週星象顯現高壓又不太平靜的狀態，占星專家艾菲爾表示，當火星與太陽合相在摩羯，就像是在原本就緊繃的弦上又加了把火，讓我們對目標充滿野心的同時，也變得特別沒耐性。再加上木星的衝動對分，那種「想證明自己」的渴望被放得好大，心理狀態其實是處於一種「高壓的覺醒期」，渴望突破現狀，卻又在人際關係的磨合中感到挫折。

該如何化解挫折成為動力？艾菲爾建議，面對週末這兩天，星象揭示「天秤下弦月」，提醒著我們要放手那些不健康的執著，這不是要我們認輸，而是為了騰出雙手擁抱更純粹的自己。讓我們在這個週末，把這股強大的動能留給汗水，而不是無意義的爭辯。 

 

♈白羊座│化怒氣為動力

覺得本週好像身邊的人都在挑戰你的底線，讓你不知不覺中就像是一顆隨時會引爆的行動炸彈？本週末你正在面對的課題是「學習如何不被憤怒帶著走」，火星合相讓你的守護星能量爆發，一方面提供了進攻目標的勇氣，但另方面也會讓你顯得有些咄咄逼人。

➤週末關鍵字：消融

建議去流點汗、做個重訓，把那種「非贏不可」的壓力釋放掉。當你身體累了，心反而會變得溫柔，你會發現那些讓你生氣的人，其實也只是在生活裡掙扎的可憐人罷了。

 

♉金牛座│清理購物衝動

本週真實狀態是「感官的超載與迷失」，極須面對的課題是「在匱乏感中尋找真正的富足」，金星與木星的對分相讓你渴望透過物質來填補內心的不安，卻在冷靜下來後感到一絲空虛。建議先別去想尚未定案的理財規劃，在木星的衝擊下，現在看到的獲利可能只是虛火。

➤週末關鍵字：紮根

回歸生活最基本的秩序。試著把家裡的雜物徹底清掃一遍，那種親手整理出空間的過程，會比刷卡買包更能帶給你踏實的安全感，讓你在簡約中看見自己的價值。

 

♊雙子座│無視流言蜚語

覺得大家好像都聽不懂你的話，甚至誤解你的好意？本週課題是「誠實面對自己的社交疲勞」，別再為了圓場而勉強說話了。大腦高速運轉，導致出現失眠狀態，火星合日讓你的思緒像斷了線的風箏，停不下來卻又抓不住重點。不必急著想去解決複雜的朋友圈爭端，現在去解釋只會越描越黑。 

➤週末關鍵字：過濾

這是一個非常適合閉關或是減少社交的時刻。建議你找個沒人的地方，把腦子裡的雜念寫下來，然後看著它們像下弦月一樣慢慢消散。當你學會對外界的噪音關上耳朵，你才能聽見內心深處那個最真誠、最安靜的聲音。

 

♋巨蟹座│對自己好一點

本週面對的課題是「如何在照顧他人與守護自我間畫界線」，情緒積壓後的火山噴發，這讓你感到前所未有的心累。你平時太溫柔了，導致現在火星的能量一進來，你就想對那些索求無度的人大吼一聲。不用急著解決的事是家庭環境的重大變動，現在的決定多半帶著情緒。

➤週末關鍵字：守護」

把這股火氣拿來做家事吧，讓身體的勞動帶走心裡的委屈。當你把屬於自己的空間整理得乾乾淨淨，那種「我能掌控生活」的力量感就會回來，你不需要對任何人道歉，你只需要對自己好一點。

 

♌獅子座│轉向內化實力

本週極須面對的是要懂得「放下對掌聲的依賴」，試著找回那個不為誰而表演的自己。火星合日發生在你的領域，高度競爭意識下，讓你像個隨時準備上場的鬥士，卻容易在言談間不小心刺傷了重要的人。建議由須急著解決那些尚未成熟的跨界計畫，木星的誇大會讓你誤判形勢。

➤週末關鍵字：內斂

建議你把這股強大的意志力用在自我挑戰上，比如跑個更長的距離，或是鑽研一個冷門的興趣。當你不再追求外界的認可，你內在的光芒反而會更穩健地散發出來，吸引真正懂你的人。

 

♍處女座│覺著接受不完美

本週課題是「學習與不完美共處」！因財務焦慮激發的強迫症，可能讓你在本週瘋狂計算開支，或是對生活中的混亂感到極度不適。建議這個週末不要再去想一些距離現在還長遠的職業升遷或人生藍圖，木星的衝擊，會讓你現在看到的「阻礙」都被放大了。

➤週末關鍵字：疏通

與其盯著那些改不掉的錯誤，不如去做一些能看到即時回報的體力活。比如整理冰箱、修好那個壞掉的水龍頭，這些具體的勞動能撫平火星帶來的急躁。當你把身邊的小世界理順了，你那顆容易糾結的心也會跟著慢慢鬆開，找回久違的秩序。

 

♎天秤座│找回身體主控權

學著勇敢拒絕那些消耗你的人，本週面對的是人際關係飽和後的疲憊感！你可能為了配合別人而把自己搞得焦頭爛額，內心深處其實已經快要爆炸了。不用急著解決的事是關於「一段關係」的最終去留，現在情緒太雜，不適合做斷舍離。 

➤週末關鍵字：歸零

下弦月發生在你的星座，就是一個清理的訊號。建議你給自己一段完全消失的時間，去運動、去流汗，把那些為了遷就別人而產生的悶氣排掉。當你找回身體的主控權，你就會發現，真正的和諧不是靠忍讓換來的，而是來自於你內心的堅定。

 

♏天蠍座│遠離權力鬥爭

本週面對潛意識裡的憤怒與掌控欲」，讓你感到有些沉重。火星合日的能量雖讓你洞察力驚人，卻也容易讓你陷入猜忌的泥淖。不須急著解決職場上的權力鬥爭或是某個未解的謎團，現在的真相往往帶著火氣。

➤週末關鍵字：排毒

隨著月亮在周日進入你的星座，這是一個絕佳的淨化期。去泡個澡、做個深層冥想，或是跑一場長距離的馬拉松，讓那些負面情緒隨著汗水離開身體。當你清空了內心的廢物，你那強大的直覺才會轉化為帶領你通往成功的智慧。

 

♐射手座│專注眼前目標

本週面對的課題是「在群體狂熱中保持冷靜」，別讓別人的理想變成你的包袱。木星與火星的對分相讓你很容易答應太多的邀約，最後卻在聚會中感到莫名的孤單。先不要去想遠大的夢想或跨國的冒險計畫，現在的你更需要的是腳踏實地。

➤週末關鍵字：專注

建議你挑一件最想做的事，不管是做菜還是運動，把所有火星的能量集中在那一點上。當你不再試圖同時討好所有人，你那種純粹的快樂才會回來，木星的幸運也會在安靜中降臨。

 

♑摩羯座│體累好過心累

本週覺得好像全世界的責任都壓在你肩膀上？你現巷在需要面對的課題是「學習適度的示弱與休息」，火星合日讓你的野心沸騰，卻也讓你忘了自己是血肉之軀。當你表現得越強硬，內心其實越渴望有人能懂你的不容易。

➤週末關鍵字：釋放

建議你去爬山、去親近自然，或是進行一些高強度的體能訓練。當你把對成就的焦慮轉化為肌肉的酸痛，那種壓在心上的沉重感反而會減輕。請記住，偶爾的停步不是退縮，而是為了走更遠的路。

 

♒水瓶座│別急著說服世界

想法太超前，導致跟周遭的人溝通得心好累？試著在理想與現實的落差中找到平靜」，別讓那股「懷才不遇」的火氣燒傷了自己。火星合日激發了你對真相的渴求，但也讓你變得有些得理不饒人。想太多只會讓你顯得更焦躁，糾結於遠方的計畫或是繁瑣的法律程式，只會讓你在火星的攪動下顯得更亂。

➤週末關鍵字：體驗」

與其躲在腦子裡跟世界對抗，不如走出戶外去感受風、感受陽光。去做一些不需要動腦的體力勞動，讓靈魂回到身體裡。當你不再急著說服世界，世界反而會以它原本的樣子溫柔地接納你。

 

♓雙魚座│遠離金錢糾紛

本週覺得情緒像漲潮一樣，快要淹沒了理智？建議先釐清哪些情緒是自己的，哪些是他人的，別再當別人的情緒垃圾桶了。金木對分相讓你渴望連結，卻容易在火星的衝擊下受傷。不用介入財務上的糾紛或與他人的利益分配，現在的你太感性，不適合談錢。

➤週末關鍵字：洗滌

水對你來說是最好的療愈，去游泳、泡澡或是靜靜地聽著雨聲，讓那些雜亂的能量被水帶走。當你找回內心的清澈，你就會發現，你其實不需要去滿足所有人的期待，只要守住心中的那一抹平靜，就是最大的成就。

 

（註：請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔）

 

