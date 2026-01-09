太惡質！中國女直播主赴約見「網公」 慘被下藥…出事竟求助無門

中國一名美女遊戲直播主赴約「男玩伴」竟被下藥，事後不僅求助無門，還成為網路笑談。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路遊戲世界交幾個網公、網婆不足為奇，但最怕就是約出去遇詐，一見面發現被「照」騙就算了，若因此被騙財、騙色，真的是欲哭無累！近日，中國便有一名美女直播主落入陷阱，出事了卻求助無門，因為結局實在太令人無言，讓不少網友為之傻眼。

此消息是從香港傳出，原PO「企鵝帝國-Norman」發文描述，一名主玩《三角洲行動》的中國女實況主在遊戲中交了「網公」，天天還開麥甜蜜雙排（「雙排」是指在多人線上遊戲中，其中兩位玩家組隊進行遊戲的模式），直到某日男主突要求與女方見面，於是應約特地搭高鐵去重慶約會，沒想到男方在約會中竟對女方下藥，女方當並未察覺，只莫名感到疲累、於是決定先回到下塌的飯店休息。

沒想到，一覺醒來，這才發現出大事了！只是出事的不是她的身體，而是當她打開遊戲帳號時，竟發現自己倉庫中的所有物品都被男方噴光，由於兩人在同一網吧的遊玩IP相同，無法以「盜帳」為由申訴。女方事後一路追到男方帳號去，但男方態度很惡質，理直氣壯表示，「你倉庫沒6套（頂級裝備），我叫你來幹嘛？有病！」回應後，隨即封鎖女方。

因這則故事是由林智群律師分享於個人臉書，原以為網友會請教林律師，相同案件若發生台灣，如：被他人設局登入遊戲帳號密碼，以致戲中的裝備、道具、寶物遊戲點數、遊戲幣等遭到移轉（遭竊）時，該如何自救？

沒想到網友留言全歪樓，聚焦點全在「劫財不劫色」這件事上，「這個男的太壞了，下藥就算了，竟然是要搬走電動遊戲的裝備？」、「劫財不劫色，傷害性不大侮辱性極高」、「所以打網咖千萬不能睡著」。但也有網友安慰表示，還好沒有人財兩失。

