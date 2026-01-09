不輸蕭煌奇！正妹老婆3年前改編「歌王這首歌」 創作被翻出引爆共鳴

49歲金曲歌王蕭煌奇昨日宣布結婚喜訊。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語歌王蕭煌奇昨（8日）親口拋出人生喜訊，「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了！」證實與交往1年多的圈外女友完成結婚登記。隨著婚訊曝光，歌王的老婆身分與背景成為外界關注焦點，除了傳出從事寵物訓練相關工作外，更有網友挖出她早在3年前就曾改編蕭煌奇作曲的歌，唱出許多養狗人的真實心聲，掀起另一波討論。

值得一提的是，蕭煌奇在爆出婚訊後，外界紛紛湧入社群獻上祝福的同時，連帶正妹老婆被起底是名寵物訓練師，更有眼尖網友發現歌王老婆早在3年前就曾改編蕭煌奇所譜曲的《沒那麼簡單》，不僅將歌曲主題轉化為養狗日常，歌詞主軸更是圍繞在「養狗沒那麼容易，每隻狗有牠的個性，過了社會化的年紀，很多事情就來不及。」貼近飼主心境，也讓不少愛狗、養狗人士引爆強烈共鳴。

蕭煌奇正妹老婆的身分被起底是名「寵物訓練師」。（翻攝自臉書）

蕭煌奇老婆的相關影片與內容展現不俗創作巧思，如今被外界翻出後掀起另一波討論，也讓許多網友驚讚「才華完全不輸歌王老公！」認為蕭煌奇的老婆不僅了解小動物，也具備創作巧思。不過，對於外界討論老婆是否真為寵物訓練師一事，蕭煌奇至今仍選擇低調護愛，並未多作回應。

老婆早在3年前就曾改編蕭煌奇所譜曲的《沒那麼簡單》唱出養狗人心聲。（翻攝自臉書）

