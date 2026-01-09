自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不輸蕭煌奇！正妹老婆3年前改編「歌王這首歌」 創作被翻出引爆共鳴

49歲金曲歌王蕭煌奇昨日宣布結婚喜訊。（翻攝自臉書）49歲金曲歌王蕭煌奇昨日宣布結婚喜訊。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語歌王蕭煌奇昨（8日）親口拋出人生喜訊，「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了！」證實與交往1年多的圈外女友完成結婚登記。隨著婚訊曝光，歌王的老婆身分與背景成為外界關注焦點，除了傳出從事寵物訓練相關工作外，更有網友挖出她早在3年前就曾改編蕭煌奇作曲的歌，唱出許多養狗人的真實心聲，掀起另一波討論。

相關新聞：蕭煌奇爆喜結婚！正妹老婆身分被起底 「寵物訓練師」工作照曝光

值得一提的是，蕭煌奇在爆出婚訊後，外界紛紛湧入社群獻上祝福的同時，連帶正妹老婆被起底是名寵物訓練師，更有眼尖網友發現歌王老婆早在3年前就曾改編蕭煌奇所譜曲的《沒那麼簡單》，不僅將歌曲主題轉化為養狗日常，歌詞主軸更是圍繞在「養狗沒那麼容易，每隻狗有牠的個性，過了社會化的年紀，很多事情就來不及。」貼近飼主心境，也讓不少愛狗、養狗人士引爆強烈共鳴。

蕭煌奇正妹老婆的身分被起底是名「寵物訓練師」。（翻攝自臉書）蕭煌奇正妹老婆的身分被起底是名「寵物訓練師」。（翻攝自臉書）

蕭煌奇老婆的相關影片與內容展現不俗創作巧思，如今被外界翻出後掀起另一波討論，也讓許多網友驚讚「才華完全不輸歌王老公！」認為蕭煌奇的老婆不僅了解小動物，也具備創作巧思。不過，對於外界討論老婆是否真為寵物訓練師一事，蕭煌奇至今仍選擇低調護愛，並未多作回應。

老婆早在3年前就曾改編蕭煌奇所譜曲的《沒那麼簡單》唱出養狗人心聲。（翻攝自臉書）老婆早在3年前就曾改編蕭煌奇所譜曲的《沒那麼簡單》唱出養狗人心聲。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中