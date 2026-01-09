阿湯哥被爆親上陣拍攝！下水拍星戰新片光劍對決鞋子毀了

湯姆克魯斯去年11月探班《STAR WARS: STARFIGHTER》時，親自上陣拍攝其中一場。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕由導演薛恩李維執導、萊恩葛斯林主演的「星際大戰」電影《STAR WARS: STARFIGHTER》預計明年上映，導演李維近日向《紐約時報》透露，「阿湯哥」湯姆克魯斯曾於去年11月造訪片場時，竟意外親自上陣拍攝電影中的一場光劍對決戲，成為幕後一段趣聞。

報導中形容當天現場景象：「湯姆克魯斯雙腳浸在泥濘與池水中，神情高度專注，彎著腰操作數位攝影機，試圖捕捉最完美的畫面；一旁的薛恩李維則帶著幾分難以置信的神情四處張望。」

萊恩葛斯林（左）和導演薛恩李維區年一同出席位於東京的星戰慶典，宣布合作《STAR WARS: STARFIGHTER》。（盧卡斯影業提供）

導演李維也笑著回憶：「上週史蒂芬史匹柏才來探班，結果現在湯姆克魯斯又親自拿起攝影機，把他那雙漂亮的鞋子全毀了。」報導指出，阿湯哥原本只是表示想在一旁觀摩拍攝過程，當李維準備拍攝一場在水中進行的光劍決鬥戲時，半開玩笑地建議他直接操作其中一台攝影機。沒想到他真的涉水走進泥濘池塘，像專業攝影師般穩穩扛起攝影機完成拍攝。

李維補充說：「等你在大銀幕上看到那一幕時，就會知道，有一部分畫面是湯姆拍的。我是說，這有多酷？」目前該片劇情細節仍相當保密，只確定是一部設定於遙遠銀河系、且與天行者家族主線無關的全新原創作品。

談到自己對大型製作的態度，李維向《紐約時報》直言：「有些電影明星或導演以花最多時間和金錢為榮，好像創作慾望永無止境，成本和檔期都不重要。但我是製片公司會找來的人，因為他們知道我會認真看待投資，負責任地交出成果。這或許不夠性感，但我是一個踏實的工作者，而且我以此為傲。」《STAR WARS: STARFIGHTER》預計於2027年5月28日上映。

