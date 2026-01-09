粉絲看這裡 金唱片明登大巨蛋全台北瘋狂應援

台北市為2026金唱片頒獎典禮祭出城市應援，大巨蛋外18組超強卡司應援柱吸引粉絲拍照打卡。（台北市觀傳局提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將在明（10日）登場，除了各家粉絲祭出應援EVENT之外，也有人摩拳擦掌準備聽「彩排漏音」。台北市也「撩落去」啟動5大城市應援組合，其中包括台北大巨蛋周邊金色燈海、18組超強卡司應援柱、應援旗幟，最令人驚喜的就是超人氣團體CORTIS將獻聲北捷，還有專屬獨家影片。

CORTIS的應援旗幟可以把臺北101一起拍進去。（資料照，記者廖俐惠攝）

金唱片卡司的「限定應援旗幟」。（台北市觀傳局提供）

金唱片頒獎典禮被譽為「韓國葛萊美獎」，為此台北觀傳局也推出一系列城市應援計畫。大巨蛋超吸睛的「藝人專屬打卡柱」有頒獎嘉賓蔡依林、許光漢以及BLACKPINK成員Jennie、Stray Kids、ATEEZ、IVE、ENHYPEN等18組人氣歌手；大巨蛋周邊則飄揚著「限定應援旗幟」，精心準備的「台北限定金色燈海」則呼應金唱片的璀璨光芒，讓金唱片頒獎典禮能在金光閃閃的氛圍下熱鬧進行。

粉絲圍在捷運欣賞台北專屬歡迎影片。（記者許世穎攝）

北捷也有驚喜，4組超人氣團體CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN親自錄製歡迎播音，從1月8日到10日都能在捷運國父紀念館站限定放送。既然是「城市應援」當然不只有聲音，偶像們也錄製了台北專屬歡迎影片，在捷運國父紀念館5號出口、捷運中山站藝文廊、台北車站B3電視牆及電子螢幕播放，粉絲們還不快手刀衝，快把每個應援點都收集完成。

人氣團體CORTIS錄製捷運歡迎播音及台北專屬影片。（台北市觀傳局提供）

