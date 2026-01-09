自由電子報
娛樂 最新消息

（直擊）金唱片最大咖演員到了！宋仲基相隔9年抵台 親切揮手超有禮貌

宋仲基一身輕便現身桃園機場。（記者劉信德攝）宋仲基一身輕便現身桃園機場。（記者劉信德攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將在明天（10日）登場，宋仲基在今天下午搭乘CI161抵達桃園機場，這是他繼粉絲見面會之後，相隔9年再度來台。

宋仲基下車前先向機場人員點頭致意。（記者劉信德攝）宋仲基下車前先向機場人員點頭致意。（記者劉信德攝）

宋仲基上車前又再度揮手一次。（記者劉信德攝）宋仲基上車前又再度揮手一次。（記者劉信德攝）

宋仲基以《成均館緋聞》、《善良的男人》、《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等韓劇深受亞洲粉絲歡迎，堪稱本屆金唱片最大咖的韓國頒獎嘉賓，今天他身穿灰色帽T、頭戴鴨舌帽現身，一見到媒體鏡頭就揮手打招呼，親和力十足。隨後他搭乘環宇通關的接送車輛，下車時還與工作人員點頭致意，實在超級有禮貌。雖然戴著口罩，不過清晰可見宋仲基露出笑眼，與記者問候，給人留下好印象。

宋仲基親切揮手。（記者劉信德攝）宋仲基親切揮手。（記者劉信德攝）

宋仲基笑眼問候。（記者劉信德攝）宋仲基笑眼問候。（記者劉信德攝）

這是宋仲基與凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）2022年結婚，並升格二寶爸後首度來台，格外受到矚目。明天他將與安孝燮、邊佑錫等演員後輩，以及地主代表蔡依林、許光漢一同擔任頒獎嘉賓，令人期待。金唱片頒獎典禮電視由TVBS歡樂台42頻道轉播，網路直播為Disney+。

