娛樂 最新消息

古天樂親曝和宣萱不只是好友！《尋秦記》CP一個八婆一個八公

古天樂（左）、宣萱一同出席記者會。（記者陳奕全攝）古天樂（左）、宣萱一同出席記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕延續經典港劇的電影《尋秦記》今正式在台上映，古天樂暌違12年再度訪台，與女主角宣萱一同出席記者會，重現老拍檔的默契與情誼。宣萱直呼彷彿回到25年前來台宣傳港劇版，「時間好像很長，但大家一直沒有離開我們」，更引用劇中台詞笑說「我繼續當八婆！」古天樂立刻接話：「她是八婆，那我就是八公！」逗得全場笑聲不斷。

兩人多次合作，交情深厚，古天樂回憶自己第二部戲就與宣萱搭檔，感性表示：「我們合作了20多年，不只是好朋友，是老拍檔！」宣萱則笑說外界常覺得古天樂嚴肅，其實私下很幽默，只是當了老闆與監製後責任更多，「他私下不會很兇啦，只要不要碰到他的點就好。」古天樂當場追問「我的點是什麼？」再度引發哄堂大笑。

古天樂（左）、宣萱一同出席記者會。（記者陳奕全攝）古天樂（左）、宣萱一同出席記者會。（記者陳奕全攝）

昨晚首映會見到不少追隨多年的粉絲，讓古天樂相當感動，他坦言已有12年未來台宣傳電影，卻仍感受到粉絲一路相挺，「昨天跟他們見面的時候真的很感動！」雖然此行行程緊湊、相當疲累，但他也笑說若票房成績理想，希望能再來台灣慶功，「下次可以沒有這麼多壓力，好好走走、吃個東西。」

首映會上也連線飾演「秦王」的林峯，古天樂笑言林峯說「聽師父的就好」，並期待若票房有好成績，能帶他一起來台慶功，「讓他親自跟台灣粉絲說說話。」至於若真的再來，他笑言第一件事就是在飯店睡一天，透露自己長期夜晚工作，作息幾乎都是凌晨3、4點才睡，早上8、9點起床。

暌違12年再訪台灣，古天樂直言一直很想多來，但前提是要有作品帶來，「如果有一部戲受到你們歡迎，我當然要過來。」他也不諱言曾想過來台拍戲。至於合作名單，他表示確實有想合作的台灣演員，但不方便一一點名，並強調應該多給新演員機會。

古天樂（左）、宣萱一同出席記者會。（記者陳奕全攝）古天樂（左）、宣萱一同出席記者會。（記者陳奕全攝）

電影版《尋秦記》和港劇相隔25年推出，古天樂表示拍攝時許多當年拍劇的感覺湧現，但心境已然不同，「能在這麼多年後再見到大部分演員，其實非常感動。」也感慨部分演員已離開這個行業，甚至失去聯絡，最後一場師徒情深的哭戲，更讓他真情流露當場落淚。

近年以老闆身分投資多部作品，古天樂坦言希望扶植年輕創作者與新演員，「大家可能還不認識他們，但我會多找他們拍戲，因為他們就是未來的希望。」至於票房期望，他務實表示，投資拍片並不容易，難以用單一數字衡量成果。《尋秦記》全台上映中。

註：港劇中古天樂飾演的項少龍曾虧宣萱飾演的烏廷芳是「正八婆」，但身為古代人的她不懂意思，被歐瑞偉飾演的陶總管解讀「應該是美女的意思」，因此《尋秦記》的「八婆」梗意外變成在誇她是「美女」。

