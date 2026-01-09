自由電子報
娛樂 最新消息

王大陸擅查個資案 新北地院今再開庭

藝人王大陸因擅查個資而被起訴。（資料照）藝人王大陸因擅查個資而被起訴。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕藝人王大陸涉斥資360萬元找閃兵集團首腦陳志明協助閃兵，懷疑對方收錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳志明個資，劉辯稱誤傳陳嫌個資，王、劉等人均被起訴，新北地院今再度開庭，傳喚王大陸及其女友闕沐軒、劉居榮等人，進行交互詰問程序。

檢警調查，王大陸不滿陳男收取鉅款，卻未為其處理免役之事即失聯（當時陳嫌已因詐欺案被羈押），尋求游男協助；2月13日下午3時許，游帶著王大陸前往台北市刑大報案，將匯款單、陳嫌照片等證據交給當時偵三隊代理隊長劉居榮，請警方幫忙。

檢警調查，劉居榮涉在警方的智慧分析決策支援系統，登載不實查詢事由「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查詢陳男個資後以手機翻拍個資網頁畫面，轉傳給游嫌，游收到後立即透過微信轉傳給在場的王大陸，並稱「360萬拿回來之後你再找別的人處理

此外，檢警還查出，王大陸因闕沐軒遭潘姓男子詐騙，而透過游嫌找上四海幫堂主陳子俊幫忙、非法取得潘男家人個資；檢方去年2月依偽造文書、洩密及個人資料保護法等罪起訴王大陸等6人，全案仍在審理中。

