娛樂 最新消息

角色竟以她為原型！Orm合體鄺玲玲拍《繪夢婚禮》：幸福到有壓力

Orm演出GL劇《我們的秘密》人氣暴漲，戲裡戲外話題不斷。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）Orm演出GL劇《我們的秘密》人氣暴漲，戲裡戲外話題不斷。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕泰國女星「Orm」可恩娜帕（Kornnaphat Sethratanapong）演出GL劇《我們的秘密》人氣暴漲，戲裡戲外都話題不斷，近日更登上《Harper’s BAZAAR》一月號封面。從爆紅演員到國際舞台常客，Orm坦言，新的一年對她而言，不只是工作進階，更是重新校準人生方向的開始。

談到新年目標，站在創作者第一線的Orm，對「責任感」有了更深體會。她直言，現在的自己不只是為了自己而努力，而是希望把正能量傳遞給一路支持她的粉絲，「我站在這裡的目的，是想把快樂帶給他人，即便只是小小的快樂」。至於新年新希望，她毫不做作自曝仍卡關在「運動」這一題，還笑著安慰粉絲：「如果一直沒開始運動，你還有我喔！」

雖然運動進度緩慢，但Orm也不是完全沒行動，她透露已從有氧運動開始嘗試，並努力調整生活節奏，像是提早睡覺、吃得更健康，「目前已做到一件事，就是學會吃健康的食物」，只剩睡眠還需要再加把勁。她也期待未來能有更多空間嘗試新挑戰，不論是不同類型的角色、電影、甚至音樂創作，她都充滿期待。

其中最讓Orm興奮的，是即將與Lingling（鄺玲玲）合作、改編自暢銷小說《繪夢婚禮》的影集。當得知角色竟是以自己為原型創作時，Orm形容那是一種「又幸福又有壓力」的感受，「能透過別人的視角演繹另一個版本的自己，真的很特別，也很有挑戰性」。

事業版圖不只停留在影視圈，Orm這一年也正式站上國際時尚舞台，並成為Dior品牌大使。她坦言，這個消息其實早就知道，但能正式公開那一刻仍難掩激動，「真的非常榮幸，能和一個從小就認識的品牌一起工作」。她特別鍾情於綠色幸運草與瓢蟲圖案的Lady Dior包，笑說自己連在玻璃箱裡種植物，和這款包有種莫名的心靈相通。

Orm不忘替品牌注入個人特色，表示希望以代言人身分，傳遞「有趣、新鮮、清新的能量」，讓走進Dior的人都能勇於嘗試、享受時尚，並做最真實的自己。

