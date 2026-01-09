AI惡搞《甄嬛傳》 從宮廷劇變槍戰片？

知名古裝電視劇《後宮甄嬛傳》，被網友用AI改編。（圖片擷取自YT/@憶雨瀟湘）

〔即時新聞／綜合報導〕近期，AI生成式影片層出不窮，這些影音內容在網路瘋傳，像是知名古裝電視劇《後宮甄嬛傳》變成激情槍戰片，後宮娘娘竟化身阿凡達，共同征戰潘朵拉星球，有趣又爆笑的劇情受到不少網友瀏覽、按讚，不過，這類用生成式AI技術對影視作品進行大幅改編的影片，雖具娛樂性，但也讓官方與業界掀起新的討論。

影音平台上出現不少惡搞《後宮甄嬛傳》的影片。（圖片擷取自YT）

根據《BBC NEWS》報導，中國國家廣播電視總局自2026年1月1日起，展開為期一個月的AI改編影片的專項治理行動，要求各平台清查並下架利用AI對經典影視、動畫片作顛覆性篡改與低俗化改編的內容。

官方指出，這類影片不僅偏離原作精神，還可能影響未成年人正確文化認知與價值判斷，更強調，此行動是為了維護網路傳播秩序、行業健康發展及青少年健康成長空間，除清理影片外，也強化平台內容審核、禁止違規影音傳播。

然而，這樣的強制規範，或許也打壓了許多創作者，希望藉由重新混合受歡迎的戲劇元素，講述全新故事、展現幽默創意。未來，在AI影片中如何設立相關法規並讓大眾擁有創作空間，成為各國都將面臨的嚴峻課題。

