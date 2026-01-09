OH MY GIRL成員大爆粗口！YooA髒話當歌曲記

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國犯罪片《末路雙嬌》昨天（8日）在首爾舉辦媒體試映記者會，韓韶禧、全鐘瑞兩大韓流女神在拍照環節手牽手，展現如片名般的深厚情誼，更分別秀出白皙如玉的肌膚與纖細身材，讓現場鎂光燈閃到沒完。

《末路雙嬌》韓團「OH MY GIRL」成員YooA。（達志影像）

韓團「OH MY GIRL」成員YooA首次登上大銀幕，飾演金聖喆的妻子，片中她在空虛生活中做出大膽決定，甚至還大爆粗口，展現令人驚豔的破格演出。為了演好角色，YooA甚至發揮偶像潛質，在家把髒話「當成歌曲練習」，藉此熟悉角色的對話節奏。此外，韓媒也大讚鄭英珠與金新綠兩位演技派女星的火爆對手戲，尤其兩人在狹小空間裡的動作場面，將為觀眾帶來令人愉悅的暴力快感。金新綠回憶：「第一場戲見到鄭英珠本人，她剃光頭穿皮夾克，非常有氣場，我只能咬冰塊對抗。」鄭英珠則說：「拍攝時被煙灰缸砸到，但那是一種令人愉快的暴力感受，盯著金新綠的眼睛，甚至有種自己在談戀愛的奇妙感覺。」

《末路雙嬌》全鐘瑞。（達志影像）

憑藉本片首度登上大銀幕的「OH MY GIRL」成員YooA，她在片中飾演金聖喆的妻子「荷京」，帶來極具破格的轉型演出。YooA表示：「劇本裡有非常大膽、突破性的台詞，我一直在想『這部分該怎麼消化？我真的能做到嗎？』」她也分享導演給予的鼓勵：「導演說，把那些台詞演得更帥氣，本身就是成為演員的一部分。」因此，她開創了自己的練習方式：「我在家把髒話當成歌曲一樣，記住音調反覆練習，並透過工作坊讓台詞真正順口。因為我平常幾乎不說髒話，要對別人說這些台詞真的很困難。」她也強調：「雖然是相當破格的嘗試，但我希望這會成為一條好的前進之路。」

《末路雙嬌》韓韶禧。（達志影像）

此外，YooA也將與片中最大反派「賭王」金聖喆上演夫妻對手戲。雖然兩人同框戲份僅一場，卻留下強烈印象。金聖喆回憶：「感謝大家把我們稱作夫妻，雖然片中確實有出現『妻子』這個稱呼，但很難說是真正的夫妻。因為我和YooA只拍一場戲，那天也是第一次見面，她已經化好滿臉血妝。我以前在MV裡見過她，但當時的形象讓我不禁想『這真的是她嗎？』真的非常破格。」

《末路雙嬌》韓團OHMYGIRL成員YooA，首演電影就呈現讓人驚豔的破格演出。（采昌提供）

不僅如此，鄭英珠與金新綠也在《末路雙嬌》上演演技對決。鄭英珠飾演金聖喆的左右手「黃牛」，金新綠則飾演放下過去榮耀、表面過著平凡生活、成為韓韶禧與全鐘瑞的乾媽，但背地裡暗藏其他思考的「家英」。兩人在狹小封閉空間內展開驚險刺激的動作場面，勢必帶給觀眾一種「令人愉悅的暴力」的矛盾快感。鄭英珠回憶：「我們幾乎沒有長時間排練，只簡單練了幾次就開拍。拍完後才發現，其實那些額外準備都是畫蛇添足。原本要花在排練的能量，反而在鏡頭前一次性爆發出來。我從一開始就抱著『黃牛的心態』進入現場，完全化身角色，結果被她（金新綠）用煙灰缸砸中，但那是一種令人愉快的暴力感受。那是我人生第一次有這種經驗。而我本來就很喜歡金新綠的眼神，拍攝時盯著她的眼睛，甚至有種自己在談戀愛的奇妙感覺。」

鄭英珠為《末路雙嬌》剃髮，演出大反派角色的左右手。（采昌提供）

金新綠在《末路雙嬌》中展現出強大的氣場。（采昌提供）

金新綠也分享：「我也是拍第一場戲時，才第一次親眼見到鄭英珠前輩本人。她剃光頭、穿皮夾克走進來，我心想：『我要用什麼氣場正面迎戰呢？』於是立刻喊了句『能給我點冰塊嗎？』我就這樣一邊咬著冰塊，一邊用冰冷的狀態來對抗她。」她接著說：「第二次見面拍攝的那場戲也非常辛苦，但看到前輩毫不猶豫地全身投入演出，我覺得非常帥氣。我也希望有一天能成為像她那樣的演員。」對此表達了由衷的感謝。電影將在1月30日上映。

