自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

OH MY GIRL成員大爆粗口！YooA髒話當歌曲記

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國犯罪片《末路雙嬌》昨天（8日）在首爾舉辦媒體試映記者會，韓韶禧、全鐘瑞兩大韓流女神在拍照環節手牽手，展現如片名般的深厚情誼，更分別秀出白皙如玉的肌膚與纖細身材，讓現場鎂光燈閃到沒完。

《末路雙嬌》韓團「OH MY GIRL」成員YooA。（達志影像）《末路雙嬌》韓團「OH MY GIRL」成員YooA。（達志影像）

韓團「OH MY GIRL」成員YooA首次登上大銀幕，飾演金聖喆的妻子，片中她在空虛生活中做出大膽決定，甚至還大爆粗口，展現令人驚豔的破格演出。為了演好角色，YooA甚至發揮偶像潛質，在家把髒話「當成歌曲練習」，藉此熟悉角色的對話節奏。此外，韓媒也大讚鄭英珠與金新綠兩位演技派女星的火爆對手戲，尤其兩人在狹小空間裡的動作場面，將為觀眾帶來令人愉悅的暴力快感。金新綠回憶：「第一場戲見到鄭英珠本人，她剃光頭穿皮夾克，非常有氣場，我只能咬冰塊對抗。」鄭英珠則說：「拍攝時被煙灰缸砸到，但那是一種令人愉快的暴力感受，盯著金新綠的眼睛，甚至有種自己在談戀愛的奇妙感覺。」

《末路雙嬌》全鐘瑞。（達志影像）《末路雙嬌》全鐘瑞。（達志影像）

憑藉本片首度登上大銀幕的「OH MY GIRL」成員YooA，她在片中飾演金聖喆的妻子「荷京」，帶來極具破格的轉型演出。YooA表示：「劇本裡有非常大膽、突破性的台詞，我一直在想『這部分該怎麼消化？我真的能做到嗎？』」她也分享導演給予的鼓勵：「導演說，把那些台詞演得更帥氣，本身就是成為演員的一部分。」因此，她開創了自己的練習方式：「我在家把髒話當成歌曲一樣，記住音調反覆練習，並透過工作坊讓台詞真正順口。因為我平常幾乎不說髒話，要對別人說這些台詞真的很困難。」她也強調：「雖然是相當破格的嘗試，但我希望這會成為一條好的前進之路。」

《末路雙嬌》韓韶禧。（達志影像）《末路雙嬌》韓韶禧。（達志影像）

此外，YooA也將與片中最大反派「賭王」金聖喆上演夫妻對手戲。雖然兩人同框戲份僅一場，卻留下強烈印象。金聖喆回憶：「感謝大家把我們稱作夫妻，雖然片中確實有出現『妻子』這個稱呼，但很難說是真正的夫妻。因為我和YooA只拍一場戲，那天也是第一次見面，她已經化好滿臉血妝。我以前在MV裡見過她，但當時的形象讓我不禁想『這真的是她嗎？』真的非常破格。」

《末路雙嬌》韓團OHMYGIRL成員YooA，首演電影就呈現讓人驚豔的破格演出。（采昌提供）《末路雙嬌》韓團OHMYGIRL成員YooA，首演電影就呈現讓人驚豔的破格演出。（采昌提供）

不僅如此，鄭英珠與金新綠也在《末路雙嬌》上演演技對決。鄭英珠飾演金聖喆的左右手「黃牛」，金新綠則飾演放下過去榮耀、表面過著平凡生活、成為韓韶禧與全鐘瑞的乾媽，但背地裡暗藏其他思考的「家英」。兩人在狹小封閉空間內展開驚險刺激的動作場面，勢必帶給觀眾一種「令人愉悅的暴力」的矛盾快感。鄭英珠回憶：「我們幾乎沒有長時間排練，只簡單練了幾次就開拍。拍完後才發現，其實那些額外準備都是畫蛇添足。原本要花在排練的能量，反而在鏡頭前一次性爆發出來。我從一開始就抱著『黃牛的心態』進入現場，完全化身角色，結果被她（金新綠）用煙灰缸砸中，但那是一種令人愉快的暴力感受。那是我人生第一次有這種經驗。而我本來就很喜歡金新綠的眼神，拍攝時盯著她的眼睛，甚至有種自己在談戀愛的奇妙感覺。」

鄭英珠為《末路雙嬌》剃髮，演出大反派角色的左右手。（采昌提供）鄭英珠為《末路雙嬌》剃髮，演出大反派角色的左右手。（采昌提供）

金新綠在《末路雙嬌》中展現出強大的氣場。（采昌提供）金新綠在《末路雙嬌》中展現出強大的氣場。（采昌提供）

金新綠也分享：「我也是拍第一場戲時，才第一次親眼見到鄭英珠前輩本人。她剃光頭、穿皮夾克走進來，我心想：『我要用什麼氣場正面迎戰呢？』於是立刻喊了句『能給我點冰塊嗎？』我就這樣一邊咬著冰塊，一邊用冰冷的狀態來對抗她。」她接著說：「第二次見面拍攝的那場戲也非常辛苦，但看到前輩毫不猶豫地全身投入演出，我覺得非常帥氣。我也希望有一天能成為像她那樣的演員。」對此表達了由衷的感謝。電影將在1月30日上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中